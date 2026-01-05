藍白擺爛不審總預算 衝擊高雄至屏東第二快速道路興建

藍白不審中央政府總預算案，政院主計總處主計長陳淑姿今天在立法院表示，包含無人載具產業發展、北回之巔旗艦計畫、高雄到屏東第二條快速道路，現在都受到影響。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白拒審中央政府總預算案，行政院主計總處報告彙整，地方政府多項新興計畫將受影響，包括中央自辦涉及地方政府受益130億元及地方補助款507億元，合計共637億元；政院主計總處主計長陳淑姿今天在立法院直指，包含無人載具產業發展、北回之巔旗艦計畫、高雄到屏東第二條快速道路，現在都受到影響。

立法院財政委員會今日邀行政院主計總處、國防部、海委會等機關，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行報告。

廣告 廣告

主計總處指出，主要影響情形如下：一、直轄市及縣市財政均衡補助321億元，中央將無法協助整體獲配金額低於114年度之地方政府，影響地方財務調度能力；二、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫145億元(含地方補助款98億元)，將嚴重衝擊地方災害調適量能及增加淹水風險。

三、全國循環專區試點曁新材料循環業園區申請設置計畫60億元，將影響大林蒲1.1萬戶遷村時程；四、TPASS行政院通勤月票執行計畫59億元(皆為地方補助款)，將影響全國每月約102.8萬通勤族權益。

五、布建公共化托育設施14億元(皆為地方補助款)，將無法即時補助彰化縣等13個地方政府布建及優化49個公共托育設施，影響我國整體公共托育供給量能及品質；六、台灣品牌賽事精選計畫8億元(含地方補助款3億元)，各項賽事活動恐無法如期推動，縮減賽事所創造的運動觀光與地方經濟等效益，衝擊運動產業經濟發展。

七、無人載具產業發展統籌型計畫7億元(含地方補助款4億元)，將影響中央及地方政府運用無人機辦理警政、水利、農業、林業、水土保持、病蟲害防治、環境監控維護、地價查估、災害防救、教育推廣、工廠管理輔導等工作。

八、北回之巔旗艦計畫5億元(含地方補助款0.4億元)，將影響花蓮縣環狀自行車道、嘉義縣阿里山風景區、台南市七股鹽業鐵道及屏東縣大鵬灣風景區等景觀與服務設施優化之推動；九、高雄至屏東間東西向第二條快速公路4億元，將延遲計畫用地取得及相關規劃進度，影響高屏地區整體路網運輸效益提升，造成省道台1線與台88線部分路段尖峰時段壅塞情形無法及早紓解。

十、再造歷史現場計畫3億元(皆為地方補助款)，係延續前瞻基礎建設文化治理成果，推動系統化保存，總預算案未審議通過，將造成場域內的文化資產無法及時修復等影響；十一、新整建竹竹苗公立高級中等學校校舎計畫3億元(皆為地方補助款)，將無法如期整建竹竹苗地區高中校舍，影響教學活動與學生權益。

民進黨立委郭昱晴質詢時痛批，本會期是預算會期，在野黨立委卻不審預算，連帶影響103萬通勤族、學校興建工程等。主計總處主計長陳淑姿則說，不僅新興計畫1017億元都不能支應，地方政府受益項目屬新興計畫的，包含無人載具產業發展計畫、北回之巔旗艦計畫、高雄到屏東第二條快速道路，現在都受到影響。

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍白未審今年度總預算 主計總處：2992億元不得動支

執政黨「三管齊下」救預算》 反制藍白封殺 賴卓赴最前線訴諸民意

中國學美國對賴清德實施「斬首」？ 矢板明夫：這種擔憂是多餘

嗆美國不敢打委內瑞拉！萬人朝聖周錫瑋、謝寒冰「打臉影片」

