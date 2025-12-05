藍白攜手否決財劃法覆議案 綠黨團：把下一代當人肉信用卡

立法院藍白兩黨團今（5）天聯手否決行政院對《財政收支劃分法》的覆議案。（民進黨立院黨團提供／王千豪台北傳真）

立法院藍白兩黨團今（5）天聯手否決行政院對《財政收支劃分法》的覆議案，民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，藍白今天不只要否決覆議，還阻擋行政院長卓榮泰進議場，拒絕聽專業、拒絕面對數字，歷史會記得，「是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡。」

陳培瑜表示，藍白說這是在幫地方爭取建設經費，但這是在戕害國家的財政紀律，更把下一代推進負債深淵。藍白一年之內，硬推兩次自己的財劃法版本，從頭到尾不理專業，也不理行政院早就準備好的完整版本，去年還鬧出連公式都寫錯的烏龍，卻照樣三讀通過，現在又想要大家替藍白的錯誤買單。

陳培瑜指出，更嚴重的是，根據行政院與主計總處的估算，藍白這一版本的財劃法，會逼中央多借兩千多億，再加上前一次修法，兩次合計要多舉債五千多億，已經逼近公債法的舉債上限。換句話說，藍白是在把「地方綁樁的政治利益」，丟給「全國納稅人的錢」來付。

陳培瑜續指，該版財劃法還規定，中央給地方的一般性補助、計畫型補助「只能多不能少」，延續性的計畫不能調整、不能刪減，卻完全沒有回答一個最關鍵的問題，「拿了這些錢，要做什麼事？要對誰負責？」這就是標準的「分錢不分事」，把財劃法從平衡城鄉發展的工具，改造成藍白分贓、拼選舉的提款機。

陳培瑜怒批，更荒謬的是，藍白今天不只要否決覆議，還阻擋卓榮泰進議場，拒絕聽專業、拒絕面對數字，卻天天指控別人黑箱。真正的黑箱，是藍白在議場裡關起門來分錢，卻要全國人民在門外埋單，「藍白今天再一次否決覆議，歷史會記得，是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡。」

