（圖／翻攝自國會頻道YouTube直播）





台灣民眾黨黨主席黃國昌1月中率團快閃訪美，返抵台灣後質疑行政院所提1.25兆元國防特別預算內容，因此民眾黨立法院黨團26日表示，經徵詢數位退役將領意見後，提出自家版本國防特別條例草案，其名稱為《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案。但被外界揪出草案第1條就漏字，且刪掉「非紅供應鏈」等原先政院版內文內容，亦缺乏後勤配套規劃、違背軍購預算均採多年期規劃而改採1年1期制，已引起外界諸多討論。今（30）日立法院院會上，中國國民黨與民眾黨攜手，僅將白營版特別軍購條例排入委員會審查，並再度封殺政院版。對此，行政院發言人李慧芝沉重表示，立法院無視行政院早在去（2025）年11月27日便送請立法院審議的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。

廣告 廣告

李慧芝指出，民眾黨團的草案只是複製貼上國防部已公開資訊、草率切割政院版國防特別條例，政院版是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府所提出，因此政院版必須付委審議，才能真正建立國防所需的戰力。

李慧芝強調，國防部已多次示警，民眾黨團版本草案只有採購部分裝備，並沒有建立配套措施，可能會使國防部無法執行，甚至衍生嚴重後遺症。

李慧芝重申，政院版國防特別條例，是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，具有整體戰略構想以及建軍規劃，兼顧軍購實務程序並提升台灣國防自主防衛量能，「民眾黨版」完全不具備這些特性，因此，「政院版」必須付委審議，才能真正建立國防所需的戰力。

更多新聞推薦

● 藍白攜手將白版特別軍購條例付委、再封殺院版 政院轟：無視國家真正需求