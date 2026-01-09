行政院發言人李慧芝。（圖／資料照片，圖源：翻攝自中華民國行政院Facebook）





在中國國民黨、台灣民眾黨攜手下，本該在去年底該審畢的115年度中央政府總預算，至今持續未有審議的動作。此外攸關新台幣1.25兆元國防特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，也依舊被藍白封殺。今（9）日立法院院會上，藍白依舊以人數優勢持續封殺前述兩項提案。行政院今（9）日對此批判，立院延長第11屆第4會期的會議時間，卻在虛耗時間，阻礙政府照顧民眾、建設地方、推進 AI 科技的速度。因此政院呼籲受影響的地方政府，提醒選區立委放下不必要的政治算計。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝表示，立法院延長第11屆第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗時間，阻礙政府照顧民眾、建設地方、推進 AI 科技的速度。

李慧芝呼籲，受影響的地方政府應提醒各區域立委，放下不必要的政治算計，實質審查總預算、國防特別條例以及院版財劃法，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。

更多新聞推薦

● 藍白攜手續擋總預算審查、軍購特別條例 政院：延會卻虛耗時間、阻政府照顧民眾