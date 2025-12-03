藍白攜手通過《公投法》重綁大選 總統公布實行 但批示選務機關審慎因應

總統賴清德。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





2018年地方九合一大選曾出現綁10案公投，再加上10案公投案名多數冗長繞口，導致各地都出現需排1至2小時才能投票，投票時間截止卻還有許多人未能投票、形成一邊未投票但另一邊已開票的亂象。對此，立法院本在2019年6月17日三讀通過《公投法》修正案，將公投與大選脫勾，並明定自2021年起，公民投票日定於每兩年之8月第4個星期六，並為應放假日。不過今（2025）年11月21日，中國國民黨、台灣民眾黨立院黨團以人數優勢，三讀通過《公投法》修正案，《法》重新綁回大選併同舉辦。今（3）日總統公布《公投法》修正案正式實行，但少見地批示「請中選會及地方選務機關審慎因應，務求選務運作安定順利，確保選舉公正進行。」

總統府發言人郭雅慧表示，立法院於11月26日咨請總統公布《公民投票法》第23條修正條文，總統已在今（3）日公布。

郭雅慧說明，為守護台灣民主，保障人民參政，總統在核批本件公布案時批示：「鑒於公民投票與全國性選舉一併舉行時，曾造成選務單位沉重負擔及投開票流程失序，請中選會及地方選務機關審慎因應，務求選務運作安定順利，確保選舉公正進行。」

郭雅慧補充，總統府秘書長潘孟安並已將總統批示內容函致行政院，請相關單位妥為應處。

