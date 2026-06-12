藍白攜手 立院三讀《選罷法》「高虹安條款」 受緩刑宣告、易服社會勞動者可參選

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立法院院長韓國瑜。（圖／翻攝自國會頻道YouTube直播）





在中國國民黨、台灣民眾黨立法院黨團攜手下，今（12）日立法院會三讀通過《公職人員選罷法》第26條修正案。條文明訂判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢或行刑權因罹於時效消滅，不得登記為候選人，但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限。由於現任新竹市長高虹安因誣告二審被改判有期徒刑6個月，但可經檢察官同意改以社會勞動的方式代替入監。因此外界有聲音認為，此修法是為高虹安欲連任新竹市長的參選資格限制解套，因此被取名為「高虹安條款」。

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《公職人員選罷法》第26條修正案三讀通過條文明定，犯內亂、外患罪、貪污罪、國安法、組織犯罪條例、毒品防制條例、洗錢防制法以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢或行刑權因罹於時效消滅，不得登記為候選人，「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限」。

此外，《公職人員選罷法》三讀通過條文中亦增訂，曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。

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