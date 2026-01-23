藍白支持者稱關稅「0%變15%」 律師怒嗆：沒簽FTA哪來的0%

即時中心／綜合報導

台美完成最終關稅協議，台灣對美出口產品關稅將對等降至15%，且不疊加，正式取得與日本、南韓、歐盟並列的最優惠待遇，並成為全球首個獲得美國《232條款》關稅優惠的國家。不過近日卻有藍白支持者聲稱台灣關稅是「從0%變15%」。對此，律師林智群今（23）日在臉書直言，台灣從未與美國簽署自由貿易協定，根本不存在0%關稅的說法。

台美完成最終關稅協議，台美對等關稅降至15%，且不疊加，取得與日本、南韓及歐盟相同的最優惠待遇，更讓台灣成為全球第一個取得美國《232條款》關稅優惠的國家，被視為重大突破。

不過，近日卻有藍白支持者宣稱，台灣對美國關稅是「從0%變成15%」，引發爭議。對此，律師林智群今日在臉書發文痛批，「台灣又沒有跟美國簽自由貿易協定（FTA），哪來的0%？」他更怒嗆，「這年頭讀書真的有罪耶！看到一堆白癡大放厥辭，還要忍住不要吐槽他」。

林智群指出，這次關稅談判真正的關鍵，是台灣終於能與日本、南韓站在同一個起跑線。過去日韓因與美國簽有FTA，出口美國的關稅遠低於台灣，導致台灣傳統產業長期處於不利競爭地位，如今在15%條件一致下，終於具備公平競爭的基礎。

最後，他也諷刺表示，「有一個笑話是，在山上遇到熊不用跑得比熊快，只要跑得比日本、南韓快就好」。





