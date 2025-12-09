藍白改打法？ 院版財劃法、1.25兆軍購預算「周五院會」再戰

9日程序委員會，民進黨立委舉牌指控藍白組黨國防預算。（陳薏云攝）

行政院版《財劃法》修法草案已在立院程序委員會遭封殺2次，另外1.25兆之《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》也於上周程序委員會封殺。9日程序委員會，藍白改變戰法，將全數議程交付院會處理，等同議程未定案，全數至週五再戰。

院版《財劃法》至今試算表仍未出爐，朝野僵持不下，另外在總統賴清德宣布將編列1.25兆特別國防預算也因總統國情報告是否詢答而卡關。兩案過往程序委員會，藍白都以人數優勢直接封殺直接不排入院會。不過此次程序委員會，藍白改變戰法，決定將全數議程交付院會表決。

廣告 廣告

此舉代表今日程序委員會不作出任何決議，至於12日院會，是否將院版《財劃法》、國防預算放入議程，都待當日院會處理。另外國民黨力推的年金停砍相關法案，12日院會冷凍期也屆滿，是否會突襲排入議程處理三讀，也都有變數。

民進黨針對議程不確定，再次舉牌抗議，通批藍白擋國防預算。國民黨團書記長羅智強說，對國民黨來說，就是要透明，總統連到立法院報告跟接受詢答的勇氣都沒有，真正杯葛國防預算的是民進黨自己，「請賴清德來報吿」。

【看原文連結】