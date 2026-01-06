藍白放總預算不審、卻急開國安後門推「離島建設條例」最快本週強闖！民進黨轟：恐成洗產地破口

陳玉珍等在野黨立委強推高度爭議的《離島建設條例》，最快將於本週強行通關。民進黨發言人韓瑩今（6）日指出，藍白無視社會質疑與國安風險，執意為中國開後門，恐讓離島淪為洗產地破口，重創台灣製造的國際信譽，「放著《總預算》與《國防特別條例》久拖不審，卻急推爭議法案，已嚴重背離民意」

韓瑩表示，該法案排除中央審查，讓地方政府可直接與中國對接。中國產品只要透過離島加工、轉運，就有機會取得台灣產地身分，創造洗產地灰色空間，成為規避國際關稅與監管的漏洞。

廣告 廣告

韓瑩指出，此舉正發生在中美關稅戰仍持續之際，若台灣被認定協助中國洗產地，恐引發美方提高關稅或加強限制，首當其衝受害的就是台灣的本土產業。

韓瑩強調，藍白放著《總預算》與《國防特別條例》久拖不審，卻急推爭議法案，已嚴重背離民意。呼籲在野立委立即懸崖勒馬，不要讓台灣產業付出無法承受的代價。

（圖片來源：民進黨、三立新聞）

更多放言報導

彈劾賴清德陳玉珍稱「不列反對綠委就達門檻」...鍾佳濱酸「突發奇想法學邏輯」：難道抓綠委去金門「被消失」？

助理費除罪化惹議...陳玉珍現身陳抗現場稱「助理如家人、別變政黨鬥爭」被嗆爆！沒甩撤案要求「僅承諾修正提案」