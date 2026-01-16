藍白放行38項、718億預算先行動支 立院最快下周協商

立法院長韓國瑜主持立法院會，宣布藍白共同提出的「115年度總預算案先行動支」公決案逕付二讀。 資料照：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對今年度中央總預算卡關，國民黨立院黨團與民眾黨立院黨團今（16日）與立法院會共同提案，讓新興資本新增計劃的相關預算逕付二讀，後續交付朝野協商、以加速審議，第一波共涵蓋38項計畫，主要針對地方民生急迫的TPASS通勤月票、公保生育給付補助、校舍整修經費等約718億元。

國民黨立法院黨團書記長羅智強上午，經過跟民眾黨團的溝通及國民黨團內部溝通，也徵詢地方政府的意見及廣納社會各界意見，今天國民黨團跟民眾黨團會正式將新興資本新增計畫的動支案提出逕付二讀。

羅智強指出，第一波總共涵蓋38項計畫，金額約718億元，主要是針對地方民生急迫的一些新增計畫或是新興計畫內的支出專案，在野黨今天提出逕付二讀，只要民進黨團不阻擋、拖延，下週就可以開始進行政黨協商，開始討論相關新增計劃的預算 。如果還有其它行政院覺得需要的計劃，也歡迎行政院趕快提出。

而立法院會上午就在野共同提出「115年度總預算案先行動支」公決案，提議逕付二讀，民進黨團雖提出異議，但藍白兩黨聯手以人數優勢通過表決，順利將全案逕付二讀，交付黨員協商。立法院長韓國瑜宣告，由國民黨團與民眾黨團共同召集協商。

而先行送審的這38項計畫，包含：公保生育給付差額補助2.35億元；智慧政府數位化精進發展計畫 0.18億元；國家藥物韌性整備計畫3.3 億元；AS－365N海豚型機隊升級中程計畫18.2億元；提升國立大專校院建築物安全並加速改善老舊校舍整修、耐震補強及文資修繕經費15億元因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫35.11億元；研發測試場域整建暨藥品國產自製能量建置計畫34.4億元；TPASS 行政院通勤月票執行計畫15.8億元；勞動部配合育嬰留停照顧彈性化政策獎勵小微企業雇主5億元；提高國民年金保險生育給付7.99億元；辦理布建公共化 托育設施13.71億元；直轄市及縣市財政均衡補助等經費320.63億元等項目。

