藍白放行TPASS新興預算協商破局！羅智強籲放下黨爭 柯建銘嗆：滿口瞎話
今年度總預算持續卡關，藍白立院黨團日前提案放行TPASS通勤月票、生育津貼等新興計劃預算。立法院長韓國瑜今天（28日）召集朝野協商，國民黨團書記長羅智強呼籲民進黨放下黨爭，民進黨團總召柯建銘則不滿嗆，「滿口瞎話」，總預算要過就全部過，不是挑三揀四，最後因無法達成共識，韓國瑜宣布擇期協商。
立法院今天針對國民黨團所提案「115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫同意先行予以動支」召集朝野黨團協商。
羅智強在會中表示，民進黨過去宣傳TPASS、生育津貼、老舊校舍等新興計劃，非常擔心因無法動支造成政策延宕，他們今天同意予以動支，並呼籲民進黨高抬貴手，不要堅持1個月冷凍期，這樣在本週五院會就可以通過動支案，「這才是放下黨爭、民生優先的示範」。
柯建銘聽聞後不滿表示，「滿口瞎話！」總預算要過要全部過，不是讓你挑三揀四，還說要放下黨爭，國民黨這是用政治手段處理總預算，民進黨無法接受。
民眾黨團副總召張啓楷接著說，他們今天先放行部分新興預算，就是民進黨一直在叫TPASS、防洪治水預算沒了，「你們在叫，我們幫忙解決問題」，緊急的立法院通過就可以先過，現在民進黨在擋，這樣怎麼對得起人民？
民進黨書記長陳培瑜則說，藍白現在才想出爛方法解決，但今年度總預算行政院在去年8月就送進立院，去年藍白就是亂刪亂砍預算，不敢讓人民知道，所以今年才不敢面對。
各黨團經過近20分鐘的唇槍舌戰後，韓國瑜最後宣告，針對新興計劃協商，目前各黨團意見不一致，還要繼續溝通，目前此案還在冷凍期，若沒有協商結論，院會也無法處理，因此本案擇期再協商。
TPASS等新興計畫今過關？羅智強：呼籲民進黨不要堅持1個月冷凍期
藍白先放行TPSS等718億元新興預算 立院表決逕付二讀
藍白放行TPASS綠籲審總預算 黃國昌酸：第一次看到立院給錢政院不要
