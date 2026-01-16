藍白放行TPASS等718億預算 逕付二讀
中央總預算案持續卡關，國民黨團、民眾黨團昨在立法院聯手提案，將ＴＰＡＳＳ行政院通勤月票、勞工保險生育給付、少子女化對策計畫等共卅八項新興計畫預算先行予以動支，總計約七一八億元，全案在藍白人數優勢下以五十八票贊成、四十九票反對，逕付二讀。
行政院發言人李慧芝批評，總預算每項計畫都是重要項目，每筆預算環環相扣，其中因總預算遲遲不審，導致受影響的新興計畫及延續性計畫新增項目高達二九九二億元，而在野黨挑挑揀揀，只同意動支七一八億元的新興計畫案，僅占整本總預算的百分之二點四，漠視其他民眾福利以及國家發展。
國民黨團、民眾黨團提案，有鑑於國際風雲詭譎、兩岸兵凶戰危，行政院卻惡意違法拒不編列志願役軍人加薪及提高警消退休金替代率的預算，建請院會做成決議，將總預算具有急迫性及攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫，由立院同意後先行動支。
藍白共抽出卅八項新興計畫預算，總計約七一八億元，項目包括ＴＰＡＳＳ行政院通勤月票執行計畫十五點八億元、公保生育給付差額補助二點三五億元、勞工保險生育給付差額補助廿九點五七億元、國家藥物韌性整備計畫十八點四八億元、高雄至屏東間東西向快速公路三點五二億元等。
國民黨團總召傅崐萁指出，在野黨團非常負責任的將卅八項新興計畫預算抽出交付立法院審查，包括急迫的ＴＰＡＳＳ預算、育嬰補助、改善醫療計畫等，呼籲民進黨不要讓政黨意識型態凌駕民意，盡快讓民生預算通過。
民眾黨團副總召張啓楷表示，藍白提案盼立法院能先放行總預算案中的新興計畫，但解鈴還須繫鈴人，行政院應該盡快編足軍人加薪等預算，才能治本審查總預算案。
李慧芝指出，被在野黨剔除的新興計畫，包含校園無人機人才培育、為國軍提升戰備醫療能量設備的軍事投資計畫、提升本土疫苗自製量能的國家疫苗產業韌性深耕計畫，以及極端氣候的氣象風險數位治理、氣象觀測、海象監測，甚至連推進先進科技的量子電腦、矽光子計畫都被擱置，難道在野黨都認為不重要？
民進黨團幹事長鍾佳濱也批評，行政院新興預算總共二九九二億，藍白兩黨卻只抽出七一八億元重大急迫性民生預算，請問另外二千多億元為何不重要，難道人民要像乞丐一樣，敲碗才能通過預算嗎？
更多udn報導
他想穿拖鞋搭機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要
馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：誰會放辦公室
尪過世小叔分千萬房產 再做狠心1事她含淚吞
她腸道全是鉛 尪貼心1舉動為詐領1.2億保險金
其他人也在看
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 14 小時前 ・ 156
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 106
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 76
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 219
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 21 小時前 ・ 56
黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000多億，其餘項目不涉及軍事採購，引發外界議論。對此，行政院長卓榮泰今（15）日下令，針對近期外界及特定人士不符合事實的發言，國防部必須積極澄清，並與朝野各黨團進行說明。關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」，卓榮泰今日於行政院會表示，至今仍無法在立法院順利付委審查，前幾週院會針對預算無法付委造成的影響，以及實質上的妨礙，已經做了相當多說明。卓榮泰進一步補充，這當中包括國防部752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，為因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，是維護國家安全的必要方式，國防部所提軍購特別條例及預算，正是因應該情勢發展。「請國防部積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明」，卓榮泰強調，外界、特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，才不會阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界說明。原文出處：快新聞／黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」 更多民視新聞報導黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 1 天前 ・ 291
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 210
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 246
國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了
今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 75
李四川優勢不保？戴錫欽親口證實：與蘇巧慧差距正在縮小！
國民黨台北市黨部主委戴錫欽16日坦言，雖然台北市副市長李四川先前對上民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧勤走地方、看板林立且活動頻繁，加上行政院前院長蘇貞昌到處拉抬，雙方差距正在縮小。他示警，若藍白整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被綠營「挖牆腳」，錯失勝選機會。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 56
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 1 天前 ・ 21
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
李乾龍曝「血壓高」因台中協調破局？宜蘭「全民調」定生死
民視新聞／林彥君 鍾能銘 台北報導國民黨中央今（16日）天一連協調2026台中、宜蘭人選，相較於台中沒有共識，副主席李乾龍還脫口說了不要問了不然血壓會升高！宜蘭部分，宜蘭議長張勝德和立委吳宗憲，最後達成將採用內參式全民調的共識，並且在2月底前選出人選，下周將進行第三次協調。民視 ・ 9 小時前 ・ 4
獨／南台灣強棒出爐！賴清德領軍3選將交棒
[NOWnews今日新聞]民進黨2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調塵埃落定，黨中央下週三舉行中執會，正式通過提名，據了解，黨主席賴清德將親自領軍召開提名記者會，黨中央也特別規劃嘉義縣長翁章...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 5
旭集、遠東咖啡「蟹類重金屬超標」！市場黃魚含致癌禁藥
台北市衛生局公布生鮮水產品抽驗結果，在32件受檢產品中，共有5件不符合規定，不合格率達15.6%，其中包含旭集天母店、遠東咖啡自助餐廳等知名餐廳的蟹類產品驗出重金屬鎘超標，另有市場攤商的黃魚檢出禁用藥物。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
挺徐嶔煌參選議員 「是否出戰台北市長？」沈伯洋表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民進黨選對會尚未拍板台北市長參選人，外界不僅點名綠委王世堅、黨秘書長徐國勇等人參戰外，不分區綠委沈伯洋也被納入名單中；由於沈伯洋今（15）日上午出席記者會，力挺財經專家、名嘴徐嶔煌投入民進黨北市大安文山議員初選，讓外界好奇是否未來會母雞帶小雞，爭取黨內提名參選台北市長。對此，沈伯洋也公開回應，相關內容也隨之曝光。沈伯洋今日上午出席力挺徐嶔煌的記者會；記者提問，因為今天幫忙站台，而現在民進黨台北市參選人未定，同時沈伯洋也被點名，未來是否會變成母雞帶小雞，有機會爭取成為參選人嗎？對此，沈伯洋則強調，他現在的戰場還在立法院，而這個會期內自己也是幹部，「對我來講做好立法院的工作，才是現階段最重要的事情」。他也強調，現在有越來越多候選人出來，對他而言這對台灣未來是很重要的事情，也是他今天站出來挺徐嶔煌的原因。民進黨台北市議員擬參選人暨財經專家徐嶔煌（中）。（圖／民視新聞）至於所謂「母雞」究竟是誰，徐嶔煌則認為，這應該是民進黨黨中央要思考的問題，以他身為要面對初選的候選人來講，現在要做的事情是自己參選的事情，要讓選民知道。原文出處：快新聞／挺徐嶔煌參選議員 「是否出戰台北市長？」沈伯洋表態了 更多民視新聞報導外媒曝台美貿易協議將談成！鄭麗君已率隊赴美 將進行第六輪實體磋商又來亂！中國派20機艦、1空飄氣球侵擾 17日將發射火箭經過台灣財經專家徐嶔煌宣布投入綠北市議員初選！沈伯洋親曝3大支持原因民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 22 小時前 ・ 20
黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉
即時中心／温芸萱報導民眾黨主席黃國昌訪美返台後召開記者會，宣稱美方能理解其反對1.25兆元「國防特別預算條例」的立場，並稱民眾黨不接受政院版軍購案。對此，美國在台協會（AIT）也回應，美方的一貫立場，便是支持台灣強化防衛與嚇阻能力，並歡迎賴清德總統提出1.25兆特別防衛預算，強調符合《台灣關係法》及歷屆美國政府對台承諾。民視 ・ 1 天前 ・ 13
鄭麗君昨晚赴美再磋商 卓榮泰：盼取得有意義進展
台美關稅談判，進入最終階段，傳出美國對台進口關稅將降至15%。行政院台美經貿工作小組今天表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊，昨天（14日）晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，此行有四項談判目標，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議。行政院長卓榮泰今天表示，期待這是一次有意義的進展，也盼談判底定後，能讓國內產業迅速調適。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 619
藍白顛倒是非！想藉彈劾案打擊賴總統 吳思瑤怒嗆：若要究責可倒閣
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，立法院今（15）日召開全院委員會第2場公聽會。對此，民進黨立委吳思瑤質疑，彈劾是對於法律責任的歸咎，請問賴清德總統哪裡有違法違憲事證？完全就是虛張聲勢的「空拋彈」彈劾，若要追究行政團隊的政治責任，大有「倒閣」一途可以進行。今早9時，立法院全院委員會召開「對總統提出彈劾案」第2場公聽會，吳思瑤於行程中在群賢樓9樓外，短暫接受媒體聯訪。針對藍白兩黨是否心虛不敢提倒閣，吳思瑤表示，兩天的公聽會，到底誰有理、誰瞎掰，都可呈現在國人面前，這就是不折不扣、畫錯重點、搞錯方向的「空拋彈」彈劾，所以能做、該做的，藍白全部都不做，如果要究責行政團隊的政治責任，大有「倒閣」可以來進行。吳思瑤說，彈劾是對於法律責任的歸咎，請問賴清德總統哪裡有違法違憲事證？所以這完全畫錯重點、搞錯方向，搞這種「虛張聲勢」的彈劾，不過就是要讓在野黨的委員能創造一個打擊執政黨與總統威信的政治舞台而已。她試問，若要藉由彈劾，邀請賴總統赴立法院列席，那為何又要「捨近求遠」呢？選擇一個憲法法庭大法官解釋出來的合憲程序，安排總統的國情報告，而且內容就可聚焦於在野非常關注、國人非常關切的軍購相關議題，這不是更有正向的意義嗎？吳思瑤感嘆，非常遺憾這2天的公聽會，再次淪為在野黨委員、御用學者用來攻擊總統（的場合），還進行非常多歪曲事實、顛倒是非的說法，相信國人已看得再清楚也不過了，「我們倒數的第11個工作天，立法院居然還在這裡搞虛耗、搞政治口水，為什麼不審預算、國防軍購條例，國人自有公評」。原文出處：快新聞／藍白顛倒是非！想藉彈劾案打擊賴總統 吳思瑤怒嗆：若要究責可倒閣 更多民視新聞報導台積電看漲！外媒喊比「輝達、博通」更值得買 晶片熱可望延續至2029年網紅GG了！嗆賭林俊憲沒贏「台南車站前O眼榨甘蔗」下一步動作曝徐嶔煌爆柯文哲、黃國昌都曾找過他 曝「當時沒答應」原因民視影音 ・ 1 天前 ・ 5