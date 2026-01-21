藍白放行TPASS綠籲審總預算 黃國昌酸：第一次看到立院給錢政院不要

針對民進黨團呼籲藍白盡速審總預算，而非點菜式動支，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（21日）反嗆，民進黨只在乎拿人民當肉票，進行政治鬥爭。（圖／李智為攝）

115年度中央總預算遲未審查，藍白日前提案放行TPASS等新興計畫預算，預計明天進行協商，民進黨團則呼籲審總預算，而不是點菜式動支。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（21日）直言，行政院就可以「點菜式」編列預算，踐踏軍人、警察、消防員權益，有什麼臉面指責立法院沒審查預算？他第一次看到立法院要給錢，行政院的選擇是「千萬不要給我錢」，也太離譜了。

針對藍白日前提案將動支TPASS通勤月票、生育給付等新興預算，民進黨團則呼籲不應點菜式要求動支，恐導致明天協商破局，黃國昌今天上午受訪時表示，行政院自己用點菜式的方式編列預算，踐踏軍人、警察跟消防員權益，民進黨還有什麼臉面指責立法院沒有審查預算？

黃國昌質疑，「違法編列的預算，是要怎麼審？」政府不依法編列預算，擺明就是在擺爛，在野黨針對有關於民生、地方政府急迫需要的，先行通過審查的方式准予動支。

黃國昌指出，民進黨之前一天到晚在吵TPASS，在野如今願意先行讓TPASS的錢趕快通過，結果現在民進黨反而不要，講了半天，「民進黨只在乎拿人民當肉票，進行政治鬥爭」。在野黨苦民所苦，面對行政院違法預算，他們還願意放行動支，為的是人民。

黃國昌直言，自己第一次看到這樣的行政院，立法院要給他錢、叫他趕快去做事，政院的選擇卻是，「你千萬不要給我錢」，也太離譜了。



