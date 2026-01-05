藍白政治操作杯葛總預算 民進黨：請立即排審勿再卸責 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

藍白聯手杯葛明年度中央政府總預算，國民黨主席鄭麗文卻將責任歸咎於賴清德總統，指稱政府不尊重國會三讀通過的法案。對此，民進黨發言人吳崢（5）日表示，115年度中央政府總預算，行政院早在去年8月底即依法送交立法院審議，至今遲未排審，關鍵原因在於藍白掌控的立法院政治操作不斷，導致總預算遭到延宕。

吳崢指出，鄭麗文可能已離開立法院一段時間，或受限於目前國民黨立院黨團由傅崐萁主導，對總預算相關時程與實際狀況有所誤解。事實上，總預算遲未排審，並非行政部門怠惰，而是藍白忙於推動多項有違憲之虞的法案，包括國軍加薪條例，以及惡修《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》，並提出所謂「挺貪污五法」，政治操作凌駕民生，才是總預算延宕至今的真正原因。

廣告 廣告

針對國軍加薪議題，吳崢說明，賴清德總統早在去年4月即為志願役加薪一次，連同蔡英文總統任內，民進黨執政9年多來，已為軍公教加薪4次；相較之下，馬英九總統任內僅加薪一次。他說，總統與行政院長卓榮泰也已清楚表明，對於在野黨所提出、可能涉及違憲的國軍加碼加薪方案，只要憲法法庭最終判決合憲，政府就會依法、如實編列預算。

吳崢指出，國民黨卻持續以話術造謠，作為杯葛總預算的藉口，顯然只想進行政治鬥爭，無意就事論事。

吳崢強調，賴清德總統上任以來，多次向在野黨釋出善意，包括提出國安簡報、國政茶敘，乃至於在合憲前提下赴立法院報告，但相關溝通不是遭到杯葛，就是無疾而終。他呼籲，若鄭麗文仍真心以人民生計為念、為國家建設著想，應該回頭與自家立委黨團溝通，要求儘速排審中央政府總預算，而不是一再卸責，這對化解當前僵局毫無幫助。

照片來源：民進黨

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

民進黨高雄初選政見會 邱議瑩氣場全開、金句連發被讚「最像市長」

許智傑自許黨內最大公約數 訴求以中道力量化解對立、整合各界



【文章轉載請註明出處】