藍白政策智庫對接！賴香伶曝兩議題有共識

▲藍白合玩真的！政策智庫首次對接，賴香伶曝「兩議題」高度共識。（圖／賴香伶臉書）

繼國民黨與民眾黨敲定合作框架後，「藍白合」正式邁入實質政策討論階段！民眾黨政策會執行長賴香伶今（9）日證實，雙方智庫已啟動首輪政策對接會議，由民眾黨政策會團隊與國民黨智庫國政基金會會面，針對2026年縣市長選舉合作政見進行討論。

賴香伶透露，首次會面氣氛融洽和諧，並點名與前署長邱淑媞及其國政基金會的研究團隊進行對接。她提到，雙方在關稅議題上已具備溝通默契，此次對接順利快速，對議題的診斷也相當務實。此次政策對接的目標，是源於上個月兩黨主席高峰會的承諾，她引述民眾黨立委黃國昌強調的理念「當執政黨選擇擺爛時，在野黨有責任撐起這個國家。」因此，民眾黨政策會早已展開政策諮詢和草擬工作。

會面中藍白兩黨智庫，已達成高度共識，必須面對台灣的四大核心問題，包括環境破壞與生態議題；人口結構失衡（少子化、高齡化）；高房價問題以及經濟發展失衡。賴香伶強調，雖然國民黨與民眾黨是不同政黨，但在對台灣未來的發展藍圖上，看到了許多共同的期待與目標。暗示藍白合作不僅放眼 2026年地方選舉的共同政見，更劍指未來組建聯合政府的可能性。



