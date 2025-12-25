藍白救少子化推台灣未來帳戶！政府先為每位孩子存5萬、12歲前每年加1萬 18歲可領第一桶金

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文今（25）日合體，宣布將提案設立「台灣未來帳戶TFA（TAIWAN FUTURE ACCOUNT ）」。黃國昌說，要透過推特別條例的方式來成立「台灣未來帳戶」，投資我們的下一代、投資我們的未來，「我們留給下一代的不是債務，我們留給下一代的是資產」，讓每一位年滿18歲的年輕人，都可以有人生的第一筆，幫助他站起來、發展他未來，每一個人都可以有最起碼公平的起跑點，也防止我們的年輕人在剛成年，就面臨到貧窮的問題。將由政府直接幫0到12歲的孩童設立帳戶，政府在帳戶的初始投入第一筆5萬元，每一年政府會再存入1萬元到12歲為止，而家長依照他們的條件、依照他們的決定，可以選擇性的決定要不要存進去。

（圖／民眾黨團提供）

今天是行憲紀念日，也是耶誕節，藍白兩黨黨魁今天合體，宣布共同研擬的政策，將提案設立「台灣未來帳戶TFA」，讓國家助父母一臂之力，投資兒童、投資未來。

黃國昌致詞時說，今天非常高興能夠跟國民黨的鄭麗文主席一起坐在這邊，跟大家報告台灣未來的帳戶，這不僅僅是一個政策的構想，也將具體化為法案的內容，在立法院正式提出。

黃國昌表示，回顧過去9年，我們的政府稅出，年度預算稅出的金額，從2016年1.9兆，到現在2025年已經破了3兆了，年度預算每年都在攀升提高，但是與此同時我們看到，台灣新生兒出生的人數，從2016年的18萬，一路下降到今年，恐怕連11萬都達不到，跌到世界最後一名，我們看著這個怵目驚心的數字，怎麼能不擔憂？如果沒有拯救少子女化的危機，台灣未來根本沒有人，可以承擔這麼大的扭曲的人口結構，沒有人能夠從事生產，更沒有人能夠守護這塊土地，這是實實在在的國安危機，這才是台灣現在最大的危機。

黃國昌指出，民進黨政府一上任的時候，曾經說少子女化危機是國安危機，所以要成立少子女化辦公室，他相信大部分的人民都不知道，少子女化辦公室根本根本從來沒有成立過，民進黨政府除了會做大內宣以外還會做什麼？民進黨政府花台灣人民的錢，從來沒有少花過，但錢花到什麼地方去？民進黨政府過去9年在處理少子女化的問題上面越做越糟糕，問題越來越嚴重。

黃國昌說，正是因為這樣，這次台灣民眾黨跟中國國民黨合作，要透過推特別條例的方式來成立台灣未來帳戶，這個特別條例施行的期間，我們在第一個階段設定為13年，0到12歲，等到施行期間將屆滿的時候，將評估檢討實際上面運作的成效，再進一步決定是不是調整內容或再延長，它的重點是我們面對少子女化、國家級投資未來的世代工程，它不是一次性的補貼，它是長期性的投資，這是借鏡國外制度。

黃國昌表示，要強調的是，這個錢是投資我們的下一代、投資我們的未來，我們留給下一代的不是債務，我們留給下一代的是資產，是他們面對他們人生，即將要邁入，無論是他選擇進入大學或者是選擇創業，每一位年滿18歲的年輕人，都可以有人生的第一筆幫助他站起來、發展他未來，讓每一個人都可以有最起碼公平的起跑點，也防止我們的年輕人，剛成年就面臨到貧窮的問題，適用的對象，是所有在台灣設籍、0到12歲的兒童，帳戶的所有權人就是兒童，不需要特別的開戶，由政府直接幫0到12歲的孩童設立帳戶。

（圖／民眾黨團提供）

黃國昌表示，政府在設立帳戶的初始，投入第一筆5萬元，每一年，政府會再存入1萬元到12歲為止，而家長依照他們的條件、依照他們的決定，可以選擇性的要不要相對提撥，也會鼓勵企業能夠協助我們的孩童，發展他們的未來，而這一個年度所需要的預算，包括超徵的稅額、包括累計歲計賸餘，都是未來可以使用的財源，而這個基金初始的規模，依照目前226萬0到12歲孩童，每個人5萬元，將有1130億，採取委託經營、穩健投資的模式，最終的標的，就是以台股的大盤為主，不可以限定特定的產業、不可以限定特定的個股、不可以使用槓桿，希望這些孩童的成長，他們未來可以有的第一筆在人生站起來的資金。

黃國昌稱，他們也鼓勵朝野不同的委員，甚至也鼓勵行政部門，勇敢的提出對案，投資國家未來，搶救少子女化危機，讓我們的下一代，可以看得到未來。今天他跟鄭麗文主席坐在這邊，「我們選擇的是，在對的時間做對的事，把國家的資源投資在對的人身上」。



