藍白救少子化 兒童未來帳戶 首年開辦逾千億

國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右）二十五日共同召開「搶救少子國安危機」記者會，宣布兩黨共同推動「台灣未來帳戶」制度。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌二十五日共同召開「搶救少子國安危機」記者會，宣布兩黨共同推動「台灣未來帳戶」制度。鄭麗文表示，該制度以國家力量投資下一代，屬於具開創性的政策設計，目標在於讓每一名孩子於十八歲時具備基本的經濟起點，能自主、獨立規畫人生方向，不因家庭背景而在起跑點即處於劣勢。

鄭麗文指出，少子化已成為台灣最嚴峻、最根本的國安危機，國安並非僅限於軍事防衛，而是涵蓋人口結構、經濟發展與社會穩定的整體問題。當政府年度總預算與國防預算逐年攀升之際，更應正視人口持續下滑對國家長期競爭力所帶來的衝擊，並將公共資源實質投入下一代。

黃國昌表示，回顧過去九年，政府的歲出預算每年不斷攀升，但新生兒出生人口卻一路下降，今年恐連十一萬新生兒數量都不到；民進黨政府曾說過少子女化是國安危機，也要成立少子女化辦公室，花錢沒有少過，還以各種文宣包裝，但出生率不進反退，問題越來越嚴重。

鄭麗文說明，「台灣未來帳戶」規劃自零歲起為每名孩子設立專屬帳戶，出生時即存入五萬元，並於每年持續挹注至十二歲。該筆資金不直接發放、不供父母動用，而是統一納入專戶管理，投資於台灣經濟體系，待孩子年滿十八歲後方可依法使用。

鄭麗文表示，資金運用以長期投資為原則，目的在於培養正確的理財觀念，避免短期投機。十八歲後，帳戶資金可用於高等教育、技職培訓、創業準備或其他人生啟動用途，亦可選擇持續存放，作為未來購屋或生活規畫之用，減輕家庭與年輕世代的經濟壓力。

鄭麗文指出，相關基金管理費率上限將明定為百分之零點一，並設立專責管理委員會與監理機制，確保制度運作透明，避免不當利益輸送。家長可自願為子女加碼投入，企業亦可協助員工子女存入帳戶，並搭配抵稅與企業社會責任指標設計。

鄭麗文表示，制度首年預估編列約一千一百三十億元，後續年度支出約二百六十億元，將以特別條例方式推動，並進行滾動式檢討。她強調，這是一項跨黨派、為台灣長遠發展而設計的國家工程，呼籲執政團隊正視少子化問題，不應因政策出自在野黨而拒絕副署或執行，讓國家機器回歸解決民生與未來問題的正軌。

鄭麗文強調，這項提案不存在立法權凌駕行政權的問題，歡迎執政黨、行政院共襄盛舉，也提出相關版本。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，對這個政策沒有批評，但憲法規定立法院「不得為增加支出之提議」，如果提案立法恐有違憲之虞。

衛福部說，需要更全面審慎評估，政府資源有限，應落實社會投資優先照顧弱勢的精神，兼顧財政紀律與公平配置。