藍白敗陣！憲訴法大違憲即起失效 范雲振奮：人民的勝利

即時中心／顏一軒報導

憲法法庭今（19）日做出114年憲判字第1號判決，宣布《憲訴法》立法程序出現明顯且重大的瑕疵，而且牴觸憲法，因此自判決日失去其效力。對此，民進黨團副幹事長范雲回顧過去幾次重大的釋憲歷史回應，台灣的大法官釋憲或憲法法庭，不論是誰執政，最重要的是為人民聲張權益，看到人民的和憲權益終於恢復保障，民進黨團感到非常欣慰。





今日下午4時15分，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與范雲，共同召開「人民合憲權益重獲保障 為人民感到欣慰」記者會。

快新聞／藍白敗陣！憲訴法大違憲即起失效 范雲：人民的勝利

民進黨團書記長陳培瑜、幹事長鍾佳濱與范雲（左至右）。（圖／范雲國會辦公室提供）

范雲表示，「為什麼今天覺得這是為人民感到欣慰，因為人民合憲的權益，會因憲法法庭的恢復獲得保障；台灣逐步民主化之後，大法官釋憲、憲法法庭是我們台灣民主的驕傲，它也是包含婦女、勞工、環保等公民團體推動社會進步的重要工具」。

范雲強調，它也一直是超越黨派，而且有機會限縮行政權，是民主的最後一道防線；舉例而言，去（2024）年民進黨執政時，憲法法庭通過代理教師釋憲案，要求行政院、教育部保障代理教師的勞動權益。

她繼續回顧，2017年民進黨執政期間，大法官通過婚姻平權釋憲案，讓同性別的兩人可以在台灣這塊土地上不只相愛也能成婚；1996年國民黨執政時，因為兩位離婚的女性站出來提起釋憲，促成釋字「釋字410號」，改變過去《民法》第1017條規定，過去女人名下財產只有婚前繼承的才屬於自己；只要是婚後，名下的財產都歸丈夫所有。

范雲接著說，「從這些歷史可以看到，我們的大法官釋憲或憲法法庭，不論是誰執政，它都證明一直在限縮其他的憲政機關，最重要的是為人民聲張權益」。

她也在社群平台的發文中表示，這不只是台灣民主的驕傲；更是弱勢人民、婦女、勞工、環保團體等爭取權益、推動社會進步的最後機制；也是處理院際爭議的最後防線。

范雲不諱言，「憲法法庭的恢復，事實上是人民的勝利，看到人民的合憲權益終於恢復保障，非常欣慰！」







