藍白敢倒閣嗎？百萬網紅：總統也重選才公平

[NOWnews今日新聞] 藍白仗人數優勢強渡《財劃法》，行政院15日召開記者會，由行政院長卓榮泰親自宣布，決定對此次修法「不副署」，創下憲政首例，總統賴清德也表態支持。然而，此舉一出，隨即引發政壇與學界質疑違憲。對此，經常針對時事發表評論的百萬網紅Cheap狠酸，提倒閣的，想拿一個免洗筷院長，換人家真金白銀的立法院多數，要倒閣可以啊，總統一起下來重選，這才公平。

Cheap表示，其實自己蠻佩服說出：「怎麼不敢提倒閣？」的人，因為實在太好笑了，怎麼可以嚴肅地說出這句話還不笑。在野黨聯手通過《財劃法》修正案，要把中央的錢，分更多給地方政府，執政黨覺得會掏空中央，造成國家運作困難，行政院提出了「覆議」，說再想想，但又被藍白聯手否決了。

Cheap續指，總統和行政院採極端手段「不副署、不公布」，總統不簽字，讓法律無效，這是非常罕見且具爭議的做法，然後說：「不爽去倒閣阿，讓卓榮泰下台阿！」對，行政院長雖然下台，但同時可以「解散國會」，然後立委全部重選。

「這整件事情好笑在哪？ 就是提倒閣的，想拿一個免洗筷院長，換人家真金白銀的立法院多數。」Cheap直言，卓榮泰下來了又如何？賴清德可以再換100個「卓榮泰」上去，藍白用立法院多數換他的免洗筷？32：0被洗臉一次了，人家現在有無敵星，民意基礎更穩，冒那個險幹嘛？好不容易打下的江山換他的小兵，那個小兵還會無限復活，換位思考，誰會答應這種白癡交易嗎？要倒閣可以啊，總統一起下來重選，這才公平。

Cheap提到，有人會說：「藍白有60%民意怕什麼？」 這不是怕不怕的問題，而是「贏家不需要再賭一次」，現在就過半了，藍白即使多一席有差逆？為什麼還要陪他翻桌？「我現在滿手同花順，你要我蓋牌重發？白癡嗎？ 哈哈哈」，且選舉要錢，國家大事都不用幹了，整天選舉就好囉？

