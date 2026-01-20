藍白敢擋台美關稅15％？專家模擬一場景：就置之死地，來梭哈吧！

記者李鴻典／台北報導

行政院副院長鄭麗君率團敲定台美對等關稅取得15%且不疊加稅率；前桃園市議員王浩宇示警，藍白如果在國會擋掉15%，半導體關稅100%、其餘29-45%。科技專家許美華則說，與其擔心藍白扯後腿，她倒覺得，台美關稅協議這個燙手山芋現在丟到藍白手上，變成藍白要長考的難題了。

國民黨團說，15兆元換關稅，台灣產業命脈怎麼辦？（圖／翻攝自國民黨立法院黨團臉書）

許美華表示，看到很多人開始擔心，剛剛談定、條件對台灣相當有利的台美關稅協定，會被藍白在立法院杯葛搞砸。但她的想法不太一樣。

與其擔心藍白扯後腿，她倒覺得，台美關稅協議這個燙手山芋現在丟到藍白手上，變成藍白要長考的難題了。不擋又不甘願，擋下後果又太嚴重，現在藍白其實是左右為難、進退維谷。

許美華說明，其實，這個台美關稅協定，對本來就有許多豁免條件的高科技半導體，影響沒那麼大，這次真正受惠的是台灣的傳統產業。因為之前台灣沒有簽FTA，台灣許多傳產跟日韓競爭，陷於長期出口的劣勢一夕解除，工具機等關鍵傳產，關稅一次跟日韓拉齊到15%。

許美華透露，幾個月前，一位兒子在螺絲傳產的中台灣深綠長輩阿姨憂心忡忡的跟她說，台美關稅真的要好好處理，中台灣工具機、螺絲等傳產已經快撐不下去了，如果最後關稅再比日韓高，真的會倒一半，賴清德會被罵死。

結果，這兩天台美關稅協定落幕，傳產一片歡呼。

許美華也指出，不要引用三民自媒體，免得被說不夠客觀。這是統媒旺中集團的報導，藍白粉總可以相信了吧。這是旺中集團《工商時報》在台美關稅談定之後，第一時間的報導：「台美關稅拍板15％ 傳產嗨翻」。《工商時報》還自己做了一個大大的表格，點名機械工具機、自行車、汽車零組件、輪胎業、高爾夫球具直接受惠；觀光餐飲、生技學名藥到石化、鋼鐵、紡織成衣業，間接受惠。

許美華表示，其實，高科技半導體產業的產值高，但就業人口其實相對不多，傳產才是真正的就業大族群。

許美華也直言，很想看藍白擋下台美關稅協定，傳產恢復 20%-25%關稅，然後傳產老闆跟員工一起炸鍋，到立法院包圍抗議。所以，現在希望藍白用力擋，惹怒所有半導體高科技產業，再搞死已經辛苦掙扎的傳產族群，最後連股市都一起拖下去，很多台灣人就是要痛過才會醒過來。

執政黨已經在台美關稅做到120%的努力了，鄭麗君、楊珍妮女將領軍的談判團隊已經非常可以對得起台灣人了。許美華說，藍白要來擋就來吧，32:0，這是台灣人的共業。「我是沒在怕。就置之死地，來梭哈吧！」

