藍白整合期程出爐 藍：農曆春節前確定新北、宜蘭、嘉義市黨內縣市長提名人選

記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市長選舉，藍白擬在新北市、宜蘭縣、嘉義市整合共推參選人。但隨民眾黨提名人選陸續確定，國民黨內卻仍待整合，引發焦慮。國民黨務人士說，農曆春節前會確定3縣市黨內提名人選，3月再與民眾黨最後整合。

對外界高度關注的新北市長提名，國民黨黨務人士則透露，明天新北市黨部會先召開首次提名小組會議，討論黨內提名機制，之後就會與台北市副市長李四川、新北市長劉和然展開溝通、協調。

參考新竹縣長黨內協調經驗，國民黨黨務人士表示，後續與李四川、劉和然協調過程，視地方看需要，不排除也邀黨籍新北市長侯友宜、新北市議會議長蔣根煌一起介入、協助協調。

至於宜蘭縣長選舉提名，國民黨上週六已首次協調。國民黨黨務人士表示，初步共識就是要以協調式民調決定黨最終提名人選（非初選），但民調時間則要再確認，就讓有意爭取黨提名的宜蘭縣議長張勝德、立委吳宗憲先在地方走動、宣傳。

而嘉義市長選舉提名部分，國民黨黨務人士則坦言，目前黨內還未啟動有意參選人的協調工作。

年底縣市長選舉，藍白將於新北市、宜蘭縣、嘉義市與新竹市等4縣市合作提名，其中除新竹市已達成共推縣市任市長高虹安爭取連任默契，其餘3縣市長選舉，藍白最後共推人選仍待整合。

目前民眾黨部分，宜蘭縣與嘉義市已分別提名前立委陳琬惠與立委張啟楷角逐，新北市也可望提名黨主席黃國昌親征。

國民黨部分，目前僅完成內部盤點，其中新北市有李四川與劉和然相爭，宜蘭縣長選舉有吳宗憲、張勝德有意角逐提名，嘉義市則有嘉義市議員陳家平、鄭光宏與醫師翁壽良表態爭取提名，但3縣市都仍待黨內最後整合。

國民黨黨務人士表示，目前規劃2月中農曆春節前，確定黨內新北市、宜蘭縣與嘉義市長選舉最終提名人選，之後再於民眾黨主張的3月，與民眾黨提名人選，以藍白均接受的機制整合、協商，產生藍白共推的最後唯一人選。

