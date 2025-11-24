藍白整合？ 劉和然罕見表態「新北市長首要條件」

新北市副市長劉和然（中）24日出席竹林山觀音寺捐贈清潔車輛儀式。（張鎧乙攝）

新北市竹林山觀音寺今（24）日舉行清潔車輛捐贈儀式，副市長劉和然出席典禮。面對藍白兩黨期待在明年3月完成各縣市選舉整合的討論，劉和然少見地對新北市長選戰表態，強調「了解新北、扎根新北」是未來市長的首要條件，更點名中央12席立委要為新北爭取財劃法公平分配，並呼籲已宣布參選市長的立委蘇巧慧「不要讓黨意大於新北市民權益」。

劉和然今日受訪表示，藍白整合時間點並非最重要，選戰進程會「順著時間走」，真正關鍵是誰能真正理解新北。他說，新北是台灣縮影，幅員大、人口多，若沒有長期參與在地工作，「銜接時一定會出現很大的空窗期」。

他強調，1位準備好擔任市長的人，不僅要深入基層，還要親自參與地方大小事，才能掌握城市需求。「我們幅員最大、人口最多，但人均預算卻一直最低。」劉和然說，財劃法最重要的是公平與透明，但行政院版在會議當天早上才出資料，且無試算，引來諸多質疑。

劉並呼籲中央12席新北立委承擔責任，為地方爭取權益。他特別點名確定參選新北市長的立委蘇巧慧，表示去年就已提醒對方，未來立法院表決財劃法時，「新北市民的權益跟黨意之間，請她的黨意不要高過我們新北市民的權益」。

