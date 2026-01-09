藍白斥賴清德獨裁喊彈劾…中國裔日議員石平批「根本不懂何謂極權」：預算都通不過的總統叫獨裁者？

近日中國裔日本參議員石平訪台，今（9日）與好友、印太戰略智庫執行長矢板明夫上電台節目《新聞放鞭炮》受訪，他指出，稱總統賴清德獨裁的人根本不懂其意涵，「預算都通不過的總統還叫獨裁者？」

有關賴清德被罵獨裁，石平直言，往往有人誤解，台灣是民主主義制度，為什麼抓馬杜洛有用呢？因為他是獨裁者，只要把獨裁者一個人抓了，社會就會發生根本的變化，比如把北韓金正恩抓走，北韓體制很可能會崩解，所以抓獨裁者意義不一樣。

石平強調，如果台灣有人說是賴清德總統是獨裁者，他不同意這個說法，在台灣這麼成熟的民主主義社會，怎麼能產生獨裁者？



石平指出，稱賴總統獨裁的人根本不懂獨裁者的含義，獨裁者可以無法無天、不受任何法律限制隨心所欲，那就叫獨裁者，「預算都通不過的總統還叫獨裁者？」



提到台海威脅，石平認為，不管是台灣或日本也好，應該做的是，不管中國發生什麼變化，既不要抱好大的期待，也不能放鬆警惕，總而言之，要提升自身反抗侵略的能力。他也認同賴總統現在的做法，增加台灣國防實力，「自己國家只能自己來保護」。

