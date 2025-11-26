藍白新人搶攻北市這2區 詹為元：目標是把綠多拉下幾席

表態參選南港、內湖選區議員的陳冠安（中）26日一早邀請國民黨北市議員詹為元、楊植斗等人合體站台。詹為元回應，國民黨要單獨過半，才能確保蔣萬安連任之後政策的延續性，藍白目標是「要把民進黨多拉下幾席」，而不是藍白彼此協調要禮讓幾席。（徐佑昇攝）

表態參選南港、內湖選區議員的陳冠安（中）26日一早邀請國民黨北市議員詹為元、楊植斗等人合體站台。針對藍白合競爭議題，陳冠安說，松山信義、中正萬華沒有現任白營議員，會是藍白「比較搶」的深水區。（徐佑昇攝）

2026大選將近，北市各黨新人持續掃市場、站路口爭取支持。有意挑戰南港、內湖選區的立委羅智強辦公室主任陳冠安26日一早邀請國民黨北市議員詹為元、楊植斗、柳采葳等人合體站台。被問到藍白合在議員選舉是否會壓縮新人空間？陳冠安回應，港湖選區比較沒有問題，但松山信義、中正萬華沒有現任白營議員，會是藍白「比較搶」的深水區，他強調，藍白過去1年多已有合作默契，大局仍是要制衡民進黨濫權。

2026北市藍白合在市長部分較無疑慮，但議員部分包含松山信義選區及中正萬華選區沒有白營議員，被認為會是藍白合校困難的區域，目前民眾黨在松山信義預計提名民眾黨副祕書長許甫、中正萬華提名吳怡萱。

針對藍白合競爭議題，本身是松信選區的詹為元回應，國民黨立場很簡單，就是要單獨過半，才能確保蔣萬安連任之後政策的延續性，既然藍白都要提名候選人，他認為應該要「一加一大於二，藍跟白的議員都要選上」，目標是「要把民進黨多拉下幾席」，而不是國民黨與民眾黨彼此協調要禮讓幾席。

大安文山選區的楊植斗說，大安文山狀態與港湖比較像，白營現任已有議員張志豪，且民眾黨只會在大安文山提名1席，不會多提人，在這區藍營會與白營保持良好互動。

