藍白新北市長誰來選？劉和然：農曆過年是關鍵時間點

2025年12月17日新北市

有意參選2026新北市長的新北市副市長劉和然，今（17）日中午接受網路政論節目採訪，針對主持人黃光芹所提的新北市政建設與時事議題做回應。其中，對於國民黨與民眾黨在合作機制下，究竟是採取協調還是民調？或是單一縣市做討論等話題，劉和然仍重申會接受黨最後的協調機制，並透露明年的農曆過年將是關鍵時間點，自己仍會像跑馬拉松習慣那樣做好自己節奏與配速，全力以赴。

針對藍白合將以何種機制決定人選，劉和然表示，黨內應該會找相關人來談，針對徵召、協調還是民調與相關加權機制，相信有很多模式，強調縣市長選舉是2028前哨戰，藍白主席會有智慧，無論是全國綜合盤算，還是單一縣市盤點都會思考，個人會尊重黨的安排。

劉和然再說到，國民黨可能會全國通盤思考，也可能每個縣市去談，自己個人則是傾向新北單獨拉出談，不過也會接受黨最後決定的討論機制，重申要看國民黨主席鄭麗文的節奏，因為年底各縣市都在忙議會的經費預算，自己也不清楚黨的規劃，透露明年農曆過年會是關鍵時間點，因為依往例大選前一年的農曆春節，不管是拜票還是到廟宇參拜等過年期間的拜訪行程都是一個大的時間點。

劉和然也補充指出，目前國民黨傾向內部先決定出人選，再與民眾黨協調，強調一切皆以團結為目標，不要讓惡劣對待憲政及國人的民進黨得利。

