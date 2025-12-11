藍白新北怎麼合？吳子嘉曝這人99.9％會出線

▲各陣營積極布局新北市長選戰，民進黨由蘇巧慧參選（左），民眾黨是黃國昌出戰（右），國民黨人選則有李四川、劉和然（中）。（圖／擷取自蘇巧慧、李四川、劉和然、黃國昌臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026年新北市長之爭提前開打，民進黨已徵召立委蘇巧慧，國民黨人選則有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，有意參選的還有民眾黨主席黃國昌。針對新北是否有望藍白合？《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（11）日表示，李四川的民調當然是第一名，李四川出線的機會應該是99.9％。

吳子嘉昨在《董事長開講》節目中提到，因為目前藍白還有整合的問題，以及初選的問題，所以他做的民調只做內部參考用；大家知道李四川當然是第一名、遙遙領先，黃國昌則是輸很多。至於黃國昌怎麼去藍白合？他目前也不知道。

吳子嘉接著表示，黃國昌可能有全國知名度，但他在新北市的民調輸很多，支持度和劉和然差不多，卻和李四川差一大截，因此李四川出來的機會應該是99.9％。

不過，吳子嘉之前在同一節目中也提過，李四川有3關要過，這3關如果過不了，新北市長就跟他沒有關係了，而李四川的第一個困難就是要跟侯友宜合作，侯友宜若願意進來當主委，劉和然就會退掉了，反正新北要搞好。



根據吳子嘉說法，李四川的第二個困難就是要跟國民黨主席鄭麗文溝通，然後第三關，就是國民黨搞定了，再過來跟黃國昌談。黃國昌如果真的要選，就會變成三腳督，搞不好被民進黨撿到。千萬不要小看蘇巧慧，畢竟她當立委很多屆了。

