藍白新北整合進度？白選將：盼明年1月底先完成共同政見

國民黨主席鄭麗文昨指明年新北市長選舉應不至於走到初選，希望徵召台北市副市長李四川，事後國民黨組發會主委李哲華則緩頰，會對有意參選者協調。針對與藍整合進度，同樣有意參選的民眾黨主席黃國昌30日回應，盼明年1月底完成兩黨針對2026選舉共同政見文本，「先談願政見、願景、理念，接下來才談選舉合作跟人選」，且會本於最大誠意、善意用最好方式推出最強候選人，給市民最強的地方治理，這4個「最」是刻在他心裡，就按照此程序往下走。

民眾黨立院黨團30日舉辦「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，由身兼黨團總召的黃國昌、副總召張啓楷、立委林國成及黃珊珊與會。

針對鄭麗文稱要徵召李四川，黃國昌表示，這是國民黨黨內民主程序，無論鄭麗文要直接徵召李四川，或先進行劉和然、其他人協調及民調，那都是國民黨內民主程序，他尊重且沒其他評論。

媒體再追問，看起來國民黨推出的人選就是李四川，倘若藍白要整合人馬，目前程序跟時間、方式有無最新進度？黃國昌提及，目前國民黨新北市狀況，自己與外界一樣都是從媒體得知，針對兩黨合作部分，還沒進入到特定縣市、首長。

黃國昌指出，目前主要工作就是針對「台灣未來帳戶」，其法律草案將於下週一（2026年1月5日）送到立院，呼籲行政院若有對案就趕快提，就像總統府說的做一點正事，而不是只在兵工廠前擺拍、罵在野黨，但無論政院有無提版本，對民眾黨而言，法律案下週送到立院後就會往前推進，這國家已被民進黨浪費太多時間在內耗上。

黃國昌說，民眾黨2026年選舉的全國共同政見，其黨內智庫昨（29日）已進行黨內座談會，會在最快時間整理完，希望明年1月底完成兩黨針對2026選舉共同政見文本，向台灣社會進行說明，「先談政見、願景、理念，接下來才談選舉合作跟人選」。

黃國昌稱，針對新北市部分，媒體及外界會有自己的政治判斷跟想法，自己都尊重，但是請拜託大家諒解，「從我立場來說，我不適合越俎代庖說國民黨人選是誰，這會跨越份際，應由國民黨黨內民主程序加以決定。」

黃國昌強調，就他所知，目前國民黨在新北市的黨內民主程序還沒啟動，待藍推出人選後，不管是李四川或劉和然或其他先進，自己都會說話算話，如同過去與鄭麗文見面時表態，民眾黨會本於最大誠意跟善意，用最好方式推出最強的候選人，給所有市民朋友最強的地方治理，「這『4最』他至今還朗朗上口，這不是背下來的，而是刻在我心裡面，就按照此程序跟方式繼續往下走」。

