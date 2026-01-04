藍白新北2026有可能「川昌配」？黃國昌鬆口「若未出線」下一步：我不想當副手

台灣民眾黨黨主席黃國昌昨（3）日接受媒體人平秀琳主持的《2026選舉大車拚》節目專訪，談論新北市選舉規劃，面對可能參選的的現任台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然。黃國昌表示，若最後未能出線參選，無意擔任副手。

黃國昌表示，希望新北市民給他四年，他會用最強的執行力，給大家不一樣的新北，讓大家為新北感覺到驕傲。新北可以不用是台北的衛星城市，新北是全國最大的城市，有超過四百萬的人口，那我一直很相信也深刻地感受到，政治的核心，真的在執行力。當人民發現，改變不是透過甚麼文宣、廣告，而是從他走在路上、從他出家門到他回家，就能夠感受到真實的改變。那才是一般人所在意的政治，也是政治對於他們最大的意義。

若最終由國民黨人選出線？黃國昌：會全力輔選

黃國昌說道，如果最後是中國國民黨所推派的代表出線，不論是李四川或是劉和然，都會全力輔選。這是藍白談好的事情，輸的那方就要有風度，為了一個共同、更重要的目標，要全力協助合作的人當選，這是和前主席柯文哲有默契的。

廣告 廣告

黃國昌指出，政治上有一些揣測，認為柯文哲在後面督軍；黃國昌在前面衝，民眾黨不可能退。但柯文哲從來沒有堅持新北市一定要提名自己的人。「老大（柯文哲）的意思非常清楚，他跟我的想法一模一樣。」

黃國昌表示，藍白在推動聯合政府的理念時，讓台灣社會相信不同政黨，基於共同的目標與價值，可以合作。這個合作在地方層級可以做，未來在中央層級也可以做。地方層級合作有很多不同的方式，但重要的是，要一起合作甚麼事情，先談好。

親曝不當副手原因 黃國昌：馬上得投入2028布局

黃國昌指出，目前兩黨的智庫正在對接，藍白各自將2026年政見盤點好後，在交集的部分合作。至於選戰的團隊，無庸置疑，勝選是最高的目標，所以要推最強的團隊。

黃國昌在節目宣布，「如果新北市出來的『最佳男主角』不是我，我不想當副手。」不會成為李四川的搭檔人選，但將會全力輔選。同時，若黃國昌順利出線，也希望國民黨全力輔選。

黃國昌表示，之所以不當副手，是因為身為民眾黨黨主席，在2026選舉結束，便要面對2028年大選規畫工作，「從區域立委到不分區；甚至到正副總統，台灣民眾黨的規劃跟布局到底是什麼？我馬上又要開始新的工作了。」



更多風傳媒報導

