藍白新竹市長提名 鄭麗文：採現任優先原則

（中央社記者王承中台北27日電）國民黨禮讓新竹市長高虹安爭取連任，前國民黨發言人何志勇重申參選立場不變。國民黨主席鄭麗文今天表示，所有現任縣市長，只要符合施政良好、成績卓著、受到民眾高度支持，國民黨就會採取「現任優先」，這個原則當然也適用在新竹市。

新竹市長高虹安有意爭取連任，國民黨秘書長李乾龍26日表示，高虹安雖是無黨籍，但不影響藍白合作，2026選舉藍白合作從新竹市開始。根據聯合報今天報導，有意參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇表達參選立場不變，如果民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選就立刻退選。

鄭麗文今天下午在國民黨中央黨部出席「黨員Reset拓點計畫」活動，對於何志勇表達參選新竹市長的立場不變，她在會前受訪表示，所有現任的縣市長，譬如基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣等，只要符合施政良好、成績卓著、受到民眾高度支持，國民黨就會採取「現任優先」，這個原則當然也適用在新竹市。

鄭麗文說明，有很多人表達參選意願都是好事，但還是會遵守提名的機制，按照既定的時程來推進。所以請大家不要擔心，到目前為止，藍白的溝通、互動與合作，都非常暢通跟順利。

針對有意爭取參選新北市長的民眾黨主席黃國昌在新北市舉辦造勢活動，鄭麗文指出，一切都還是按照日前所宣布的原則及時程，順利推進中。不管是國民黨或民眾黨，都各自推出最強的人選，最後一定是透過公平公開的機制來產生人選。

鄭麗文強調，新北市長的提名作業也一直都是這樣，跟黃國昌在第一次藍白會時，她非常感謝黃國昌當時公開表示，不管最後產生的人選是誰，黃國昌也一定全力輔選，沒有任何疑問；她認為到目前為止，大家都有高度的互信跟誠意，推動藍白合作。

針對國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團聯手在立法院提出對賴總統的彈劾案，根據三立新聞網今天報導指出，賴總統在接受專訪時表示，在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統。

鄭麗文回應，前總統蔡英文當了8年總統沒被彈劾，為什麼賴總統任期第2年都還沒做滿，就要被彈劾，因為一切問題的癥結，都來自賴總統藐視憲法跟民主政治運作的基本道理，賴總統應該要學會反省自己，好好重新調整。（編輯：張若瑤、林克倫）1141227