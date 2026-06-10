藍白新竹組最強「鐵三角」 王世堅挺鄭朝方霸氣喊：勝敗已經很清楚

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民進黨選對會今（10）日正式拍板徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。面對藍白陣營組成的「鐵三角」，民進黨立委王世堅表示，「這是一場精彩的選戰，但勝敗已經可以看得清楚」。

民進黨立委王世堅。（資料照／中天新聞）

民眾黨主席黃國昌日前宣布，將由新竹市長高虹安、代表國民黨競選新竹縣長的立委徐欣瑩，以及參選竹北市長的邱臣遠組成「鐵三角」，共同爭取大新竹地區的政治版圖。黃國昌表示相信這個組合能夠拿下大新竹地區。

對於藍白陣營的聯合布局，王世堅下午在民進黨中執會前受訪時強調，鄭朝方之所以是強棒，源於其家族在地方深耕超過30年的基礎。王世堅指出，鄭朝方的父親曾擔任新竹縣長，家族不僅在縣長任期內貢獻卓著，即使未擔任公職期間，也積極投入地方公益事務，這些都是新竹縣民所熟悉的。

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王世堅進一步說明，任何政黨在選舉時期臨時組成合作團隊，並非能輕易勝過長期在地方經營的家族。他強調，鄭朝方具備「有為有守」的特質，年紀輕，過往擔任公職期間表現優異。王世堅直言，「我想這是一場很精彩的選戰，但勝敗已經可以看得清楚」。

綠委范雲也表達對鄭朝方的信心。范雲表示，新竹縣是艱困選區，他在服務該地區期間，深刻認識到鄭朝方是一名優秀的政治工作者。范雲指出，鄭朝方在竹北市長任內盡心盡力，無論在市民服務、市政建設或美學規劃上，都讓竹北市煥然一新。

民進黨提名竹北市長鄭朝方代表參選2026新竹縣長。（圖／民進黨YT）

范雲相信，不論藍白陣營如何組合，鄭朝方都能展現竹北市的優秀政績，說服新竹縣民支持。范雲強調，新竹縣民希望看到能夠超越黨派、展現執政能力的縣長人選。

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