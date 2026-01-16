藍白新興計畫2992億僅動支720億 民進黨團批：憑什麼覺得其他不重要？

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。陳祖傑攝。



今年度總預算尚未付委審查，TPASS通勤月票、生育補助等都有可能斷炊，立法院國民黨團、民眾黨團今（1/16）天在院會共同提案，針對新興計劃其中38個項目，立法院同意先行予以動支。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱提出3個質疑，他指出，新興計畫共有2992億，藍白卻認為只有其中720億很重要、必須趕快動支，「為什麼藍白覺得其他的2200億不重要？」

在野不滿政府未針對軍人加薪、警消人員所得替代率編列預算，導致今年度總預算審查卡關，不過也導致TPASS通勤月票、生育補助等面臨斷炊危機，藍白因此在院會上提案，表示根據《預算法》第54條，針對新興計劃其中38個項目，立法院同意先行予以動支。

根據藍白提出項目共38項，約計718億元，包含TPASS行政院通勤月票執行計畫15. 8億元、少子化生育補助、T-PASS、治水防洪、國家藥物韌性、校舍增(改)建、參與國際賽事等相關新興計劃。

對此，鍾佳濱質疑，新興計畫共有2992億，藍白卻認為只有其中720億很重要、必須趕快動支，「我們第一個問題是，為什麼藍白覺得其他的2200億不重要？」

鍾佳濱批評，既然總預算尚未付委審查，如何知道新興計畫2992億當中，「哪些重大、哪些急迫、哪些攸關民生？」他直言，藍白就是看到民間反彈，「人民敲碗，你土皇帝才發現說，原來人民需要，只好趕快放行。」

鍾佳濱再問，藍白既然已經明白人民需要哪些預算，也了解預算的重要性，「為什麼不把整本中央政府總預算進行審議？」

鍾佳濱指出，根據《憲法》第70條「立法院不得為增加支出之決議」，預算編制權屬於行政院，立法院只能審議、刪減、維持原數，而《預算法》第54條規定，如果總預算未能在期限內審議完竣，新興計畫就不得動支。

鍾佳濱說明，總預算案需要經過立法院審議完竣，才會成為法定預算，過去曾經發生過總預算拖到了6月才審議完竣，所以7月之後才有法定預算，過去行政院也不曾提出針對新興計畫要求先行動支。

鍾佳濱表示，藍白現在所做的是憲政首例，由立法院自己提出先行動支，通常是行政院迫不及待，才會提案拜託立法院趕快讓部分項目先行動支。他舉例，如果說年度預算是100萬，立法院慢慢審還沒審完，行政院可以提案讓30萬先動支，立法院通過後，就可以先行動支。

