藍白明共同宣布推動「台灣未來帳戶」 12歲以下幼兒可領總額16萬元成長基金

國民黨文傳會主委吳宗憲。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

藍白啟動全面合作，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌明將公布兩黨首個「共推法案」，仿新加坡「國民帳戶」、美國川普帳戶模式，要成立「台灣未來帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入總額16萬元成長基金。

知情人士評估，推動「台灣未來帳戶」預估10年約要投入3500億元至4000億元，第一年啟動經費比較多約1100多億元，之後每年近300億元經費。

而根據藍白目前規劃，「台灣未來帳戶」成立後，對12歲以下孩童，第一年政府將存入孩童帳戶5萬元，之後至滿12歲的11年，每一年還將存入1萬元，總計16萬元。

廣告 廣告

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，目前世界上有其他國家對小朋友要投資未來，希望小朋友成年後再繳納學貸與相關特定費用能給予協助；美國有俗稱川普帳戶，新加坡也有，藍白就這一部分也有共識，會推出一個類似的帳戶。

吳宗憲說，兩黨對「台灣未來帳戶」政策已經討論非常久，一直以來對小朋友與提升生育率與養育補助，這相當於對國家基礎建設投資，因為這些小朋友就是國家的未來。

吳宗顯表示，希望國家加強對這些小朋友補助，讓他們成年後不用背負高額學貸，保護幼童，給年輕父母幫助，若綠營也有推動版本，大家有共識是好事，只是各黨有各黨自己的方向。

更多太報報導

通過兩黨協商工作小組 李哲華：啟動新竹、宜蘭、嘉義市、新北縣市長選舉藍白合

藍白共推「國民帳戶」12歲以下存5萬？ 黃國昌：明與鄭麗文合體說明

宜蘭縣長選舉提名黨內張勝德、吳宗憲角力 鄭麗文：一定提名會贏的人