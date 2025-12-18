藍白明召開記者會！正式提案彈劾總統賴清德

▲藍白聯手！明將召開記者會：正式提案彈劾總統賴清德。（圖／翻攝傅崐萁臉書）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，藍白祭出反制措施，民眾黨團總召黃國昌今（18）日預告，將在院會提出「彈劾總統案」；根據藍白兩黨最新採訪通知，雙方將於明（19）日在議場前召開名為「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」的聯合記者會，正式宣告推動彈劾賴清德。

國民黨發言人牛煦庭指出，行政院做出不副署的決定是「毀憲亂政」，在憲法精神中屬於行政權內戰，行政院長既然不副署就應自請下台，而非叫國會倒閣。牛煦庭直言，提出彈劾案的目的是要將憲政概念講清楚、謀定而後動，整合藍白最大戰力，讓支持者看見有效反制。

民眾黨則在臉書發文猛批，質疑賴清德自封「德意志學院院長」卻帶頭指揮行政體系毀憲亂政，完全違背民主常識，此次對賴清德提出彈劾，將依《立法院職權行使法》請總統列席說明；諷刺的是，該法條正是賴清德過去擔任立委時親手通過的。民眾黨狠酸，賴清德曾有200多天不進台南市議會的紀錄，如今身為總統卻正在刷新藐視憲法的新紀錄。

對於綠營指控國會在野獨裁，民眾黨反擊，真正的威權是將監督妖魔化，批評行政體系如同「不給糖就搗蛋、賴地撒潑的巨嬰政府」，並質疑賴清德將來是否會反過來主張自己親手通過的法條違憲。藍白兩黨同步強調，將堅定捍衛民主底線，透過彈劾程序揭開政府違法違憲的荒謬真相，不讓台灣民主成為少數人的政治玩物。

