藍白明恐清倉3大惡法！ 民進黨團：別讓台灣人民歹過年

民進黨立院黨團召開「惡法清倉 國家遭殃 藍白劣行 全民追究」記者會。(記者方賓照攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕明天(30日)是立法院本會期最後一次院會，料將上演議案大清倉。民進黨團今(29日)盤點，國民黨與民眾黨可能聯手闖關的「惡法」，包括為救國團和婦聯會黨產解套、中天復台、助理費除罪化等，呼籲在野黨三思，別讓台灣人民「歹過年」。

立法院民進黨團今天上午召開「惡法清倉 國家遭殃 藍白劣行 全民追究」記者會，由民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、范雲、副書記長張雅琳出席說明。

針對即將闖關的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修法，張雅琳指出，救國團與婦聯會過去長期佔用國有地與強徵「勞軍捐」，甚至要求國防部零成本購置房產，且大法官已宣告「黨產條例」合憲，追討資產應回歸長照、社福與公共建設。

廣告 廣告

張雅琳批評，國民黨急於修法，是為了拿回資產投入地方選舉，將人民納稅錢當作新春大紅包，是對國家與人民的不公義。

鍾佳濱則點名「衛星廣播電視法」的「中天條款」，藍白在相關行政訴訟尚未終結前，試圖修法讓特定中天恢復新聞頻道的權利，是對新聞自由的倒退。鍾並以近期的青提葡萄事件為例，質疑特定媒體配合國台辦發言操作風向，若修法通過，無疑是讓「紅色協力者」在台擴張。

此外，民進黨政策會執行長吳思瑤受訪指出，立法院本會期僅剩最後2天，呼籲藍白「欠錢毋通欠過年」，欠了人民3兆元總預算案未審，會期末又企圖夾帶極具爭議的法案過關。

吳思瑤盤點，明天院會可能強行通過的「黨產條例修正草案」，本質是黨產復辟條款，意圖讓救國團、婦聯會等組織的不當取得財產死灰復燃，大搬400億元讓國產變黨產、國庫通黨庫。

吳思瑤續指，「衛星廣播電視法」是讓中天復活並享有萬年特權，而國民黨立委牛煦庭則以逕付二讀，偷渡立委陳玉珍提出的助理費去刑罰化，藍白執意卡住民生預算，難道只為了肥自己的黨、肥自己的立委、肥自己的友好媒體。

民進黨政策會執行長吳思瑤呼籲，在野黨不要讓台灣人民「歹過年」，欠錢毋通欠過年。(記者田裕華攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

他問「這地給中華民國統治會怎樣」？ 中國網友翻牆狂刷一排

監察院長陳菊請辭獲准 2月1日生效

黃國昌小心！ 柯文哲「面色異常」 朱蕙蓉驚爆過去曾出現一次

衛廣法中天條款 藍白最快明三讀

