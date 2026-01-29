藍白明恐清倉3大惡法 行政院籲把握審總預算而非爭議法案

明(30)日是立法院本會期最後一次院會，行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，今天是總預算會期最後兩天，立法院應把握最後的時間來審總預算，而不是審爭議法案。(記者鍾麗華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕明(30)日是立法院本會期最後一次院會，預料將上演議案大清倉，藍白恐聯手闖關的「惡法」，包括為救國團和婦聯會黨產解套、中天復台、助理費除罪化等，對此，行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，今天是總預算會期最後兩天，立法院應把握最後的時間來審總預算，而不是審爭議法案。

對於「黨產條例」企圖解套救國團、婦聯會等不當黨產，李慧芝強調，「黨產條例」是經過大法官釋字第793號解釋，認定合憲的法規，而救國團的屬性也在憲法法庭112年的憲判字第 3 號判決已確認。立法院今天下午會舉行朝野協商，行政院要呼籲立法院尊重大法官與憲法法庭決定，也要瞭解現正在法院中進行的相關訴訟。

李慧芝強調，今天是總預算會期的最後兩天，立法院應把握最後的時間來審總預算，而不是審這些爭議的法案。行政院在去年8月19日把總預算送到立法院，今天是1月29日，算起來已整整五個月，立法院有154天沒有審總預算。

由於藍白卡關總預算引發爭議，日前遂提案建請立法院同意先行動支其中38項新興計劃、金額718億元預算，立法院昨對此案進行朝野協商，沒有共識，由於本案仍在冷凍期，下會期才能處理。

李慧芝說，718億元只占總預算3 兆350億元的2%，無論占多少，立法院是100%沒有審總預算。如果是同意先行動支，並不是經過審議的總預算，公務員執行起來會很為難，因為未來還是有可能被刪除、被凍結，希望立法院能夠一體審議總預算。

李慧芝表示，新興計畫718億元之外的所有預算也都很重要，像是花東鐵路雙軌電氣化、桃園鐵路地下化、嘉義市鐵路高架化、衛福部的數位基礎建設，所以一整本總預算應要在這個會期被審議，而不是持續審爭議法案。

