藍白明排審彈劾賴清德！鍾佳濱酸「把提案當兒戲」：目的只為違憲問答

針對立法院藍白黨團對總統賴清德提出彈劾案，國民黨團書記長羅智強預告，明（23日）在程序委員會排案，最快可在26日的院會進行表決。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（22日）表示，國民黨將提案當兒戲，真正目的只是為了推動違憲的即問即答。

鍾佳濱指出，國民黨已放話，將在明天的程序委員會排審彈劾總統案。他回顧，早在2006年，國會同樣是朝小野大，當時國民黨三度提出罷免前總統陳水扁的提案，最終皆未通過；如今在2025年再推動彈劾案，其用意令人質疑。鍾佳濱提到，上個月國民黨曾口口聲聲說要依據《立法院職權行使法》邀請賴清德總統赴立法院進行國情報告，但該法條中關於「即問即答」的設計，已遭憲法法庭宣告違憲。賴清德也表明，願意配合到立法院進行國情報告，但前提是必須「合法、合憲」。

鍾佳濱進一步指出，在野黨此時提出總統彈劾案，目的並非真正要彈劾，而是藉由「彈劾」之名，行「問答」之實，意圖透過彈劾案創造總統與立委即問即答的機會，將未能如願的國情報告問答設計，轉為彈劾程序中實現。若未來彈劾案真被排入議程，民進黨團將會質疑：既然2006年的罷免案已證實不可行，國民黨今年捲土重來到底是為了什麼？國民黨將提案當兒戲，真正目的只是為了推動違憲的即問即答。

