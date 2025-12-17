藍白昨深夜討論「捍衛民主」下一步 白委：大家準備長期抗戰

民眾黨主席黃國昌17日透露，昨晚與國民黨一同開會討論接下來該怎麼辦，並預告外界要有長期抗戰的準備。（中時資料照，袁茵攝）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》後，民眾黨已表態將要上街抗議。民眾黨主席黃國昌17日再爆，昨（16日）與國民黨一同開會，討論接下來該怎麼辦，並預告民眾「要有長期抗戰的準備」。

面對國民黨已表態不會提倒閣，接下來要不要上街頭？黃國昌17日上午接受《千秋萬事》廣播專訪時表示，下一步必須要謀定而後動，並向所有人報告一個壞消息，「大家準備長期抗戰」，因為賴清德總統一但走上這條路，就不會回頭，賴個性非常執拗與固執，且從來不認錯，過去已經被台南寵壞不進市議會、監院彈劾也不痛不癢。

廣告 廣告

黃國昌爆料，自己昨晚去開了一場會議，討論接下來該怎麼辦，包括可以用的手段、該做的事情，都是接下來必須去好好思考的內容。

黃國昌感嘆，讓他難過的是，當這個國家社會已被民進黨發動的大惡罷搞到疲憊，人民很累了，希望政治人物好好做事情，結果賴清德、卓榮泰不願意放人民一馬，還是繼續硬幹，且愈幹愈誇張。

黃國昌指出，但即便如此也不能放棄，因為這是大家共同的國家跟土地，下一代還是要繼續過下去，不同意讓下一代活在「一切總統說了算」的獨裁國家，所以接下來面對民進黨全面獨裁，「我們要全面捍衛台灣民主憲政！」然而所有權力包括軍隊、警察、檢調都在民進黨手上，所以未來會很辛苦。

主持人王淺秋追問，該場會議有無國民黨？黃國昌坦承「有國民黨。」但不方便表達時間、地點跟參與者，只是要讓大家知道，「從我們知道他們決定要開始做的那刻至今，我們腦袋沒有停止思考過接下來該做的事情。」很多人希望上街頭，也請外界放心，該上街頭時，自己絕對站在第一個。

黃國昌提到，過去參與公民運動的習慣是，「我如果不知道怎麼結束，就不會開始，因為發起任何一場運動，讓所有人能夠平平安安回家，是最重要的責任。」且任何一個運動都要清楚界定「要透過什麼手段達成何種目標」，否則只會讓人疲於奔命、愈來愈累，目前現在在做的事情就是謀定而後動，請大家放心，「我們腦袋無時無刻都在思考這件事情，該有的討論跟溝通都在進行當中」。

面對有網友提議「上街頭推翻政府革命」等言論，黃國昌回應，自己百分之百能理解大家心裡的氣憤，說出這樣的話是正常反應，但作為政治領導人，此刻愈要冷靜，「因為我們要改變這個國家，我們的底線還是要透過民主機制。」

黃國昌說，當現在掌權的民進黨不講道理，在野就要將道理說得更清楚，當民進黨掌握的權力破壞民主時，就要用更大的力量守護民主，「要用正常的民主機制，而不是武裝暴力革命來捍衛自己的民主體制。」

【看原文連結】