藍白智庫今會面對接 賴香伶曝雙方這些議題有高度共識

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

2026大選藍白合作，日前敲定由藍白智庫先對接，民眾黨由政策會執行長賴香伶率隊，國民黨則由前國健署長邱淑媞帶領，雙方今（9）日進行會面。賴香伶表示，今天第一次會面，雙方有高度共識，必須嚴肅面對台灣環境破壞生態議題、人口結構失衡，高房價以及經濟發展失衡等問題，雖然是不同政黨，但在對台灣未來的發展藍圖上，看到許多共同的期待與目標。

藍白智庫今對接。（圖／賴香伶臉書）

賴香伶指出，今天下午與國政基金會團隊會面，討論2026年兩黨要合作推出的政見。邱淑媞充滿熱情與專業，政策研究基金會的研究人員資深優秀。而今年因為在關稅議題上已經有過溝通的默契，所以今天的會議對接起來順利快速，氣氛融洽和諧，對於議題的描述跟診斷相當務實。

廣告 廣告

談到目標，賴香伶稱，明確而重要的任務，來自於上個月民眾黨與國民黨兩位主席的高峰會的承諾；而民眾黨主席黃國昌也強調說「當執政黨選擇擺爛時，在野黨有責任撐起這個國家」，所以從那時候起，政策會就一步一腳印的展開了政策諮詢、政見草擬的工作，民眾黨也邀請許多領域的專家學者擔任諮詢委員，從財政醫療社福到交通環境等各方面，從地方治理的角度務實的提出政策建議。

賴香伶表示，今天第一次的會面，雙方有高度共識必須嚴肅面對台灣環境破壞生態議題、人口結構失衡，高房價以及經濟發展失衡等問題，雖然是不同政黨，但在對台灣未來的發展藍圖上，看到許多共同的期待與目標。

賴香伶表示，政治可以競爭，但台灣未來的方向需要一起努力。希望透過兩黨政策對接、互相切磋可以推出讓人民有感的好政策。只要是為了台灣好，我們一起為更好的願景與價值努力。



更多FTNN新聞網報導

鄉民監察院／又是綠電！三地董座鍾嘉村涉套利遭起訴 歷史哥直言水很深：還是綠派系鬥爭

禁用廚餘恐釀營養午餐新危機？民眾黨揭團膳廚餘無處去 堆放恐影響衛生、食安

藍白合嘉義市長也破局？張啓楷曝12月底前將被徵召、要國民黨盡快協調

