藍白智庫對接！民眾黨曝「3議題」達高度共識 黃國昌指示擬定全國性共同政見

國民黨國政基金會與民眾黨政策會昨天正式對接。翻攝賴香伶臉書。



國民黨國政基金會與民眾黨政策會昨天正式對接，並討論2026年兩黨合作推出的政見。民眾黨主席黃國昌今（12/10）天表示，藍白在環境破壞、高房價及經濟發展失衡等議題都有高度共識，因此他已指示政策會著手擬定全國性共同政見，內容將涵蓋攸關民生的重要政策，同時納入前黨主席柯文哲的治理經驗，作為後續與國民黨對接的政策基礎。

民眾黨今天召開黨政聯繫會議，黃國昌指出，民進黨政府近日以打詐之名行打抗中保台牌之實，恣意、胡亂解釋「打詐條例第42條」宣布禁用小紅書，都是一再用話術欺騙人民，展現貫徹德意志，將政治凌駕法治、掏空台灣民主法治的跋扈態度。他強調，台灣人民必須正視賴政府現在能任意扭曲法律、架空法治，未來就會更肆無忌憚侵害人民權益。

另外，針對地方擔心《財劃法》覆議案遭立法院否決後，行政院長卓榮泰卻恣意不依法執行，黃國昌強硬表態，如果總統賴清德、卓榮泰若不懸崖勒馬、立刻依法執行《財劃法》，民眾黨團一定會嚴肅追究其政治、法律責任。

此外，迎戰2026年地方選舉，為延續黃國昌與國民黨主席鄭麗文先前的承諾，民眾黨政策會執行長賴香伶已正式和國民黨智庫對接，與國政基金會董事邱淑媞會面後，雙方針對環境破壞、高房價及經濟發展失衡等議題，彼此團隊都有高度共識。

黃國昌在會中說，他已指示政策會著手擬定本黨全國性共同政見，內容將以台灣民眾黨核心價值為基礎，涵蓋居住正義、銀髮照護、雙語教育、育兒補助等攸關民生的重要政策，並密集向政策諮詢委員及專家學者請益，同步納入柯文哲在台北市府的成功治理經驗，待各方意見收攏後、再邀集黨內公職共同研討，形成全國共同政見，作為後續與國民黨對接的政策基礎，負責任撐起國家。

