藍白智庫對接 鄭麗文曝：前國健署長邱淑媞暫為藍營代表

國民黨主席鄭麗文今（26日）透露，藍白智庫已展開初步連繫，國民黨先委派未來將擔任智庫董事的前國健署長邱淑媞進行對接作業。（圖／李奇叡攝）

在野兩黨主席會面的「鄭黃會」本月落幕後，兩黨就智庫對接達成共識。國民黨主席鄭麗文今（26日）透露，雙方智庫已展開初步連繫，國民黨先委派未來將擔任智庫董事的前國健署長邱淑媞進行對接作業。

鄭麗文今於中常會上首先表示，藍白會過程如同大家所見，非常的順利成功，也感受到來自於民眾黨的誠意跟善意，希望接下來能夠順利合作。而民眾黨主席黃國昌也表明希望兩黨智庫對接，因此也希望藍白未來在很多的政策上可以開始進行相關合作。

鄭麗文說，尤其明年是地方選舉，攸關地方發展、社會福利等各項民生重大議題，故盼兩黨能開始對接。而在藍白會之後，民眾黨已指派政策會執行長賴香伶和國民黨聯繫，國民黨雖要等到12月2日智庫董事會才會正式改選，但也先委派未來智庫的董事邱淑媞代表國民黨和賴香伶進行相關對接作業。

鄭麗文透露，雙方已討論一些重大原則及合作事項，希望未來合作事宜能夠繼續積極推動；而在藍白會順利展開後，國民黨今天中常會也會就明年地方選舉正式討論提名辦法及原則，以便進行藍白合相關作業。

鄭麗文表示，同時並會成立「中央提名審核委員會」，針對藍白兩黨合作也會成立工作小組對接，並根據不同縣市的提名和民眾黨討論，等到提名特別辦法通過後，就會積極地展開和民眾黨溝通的相關作業。



