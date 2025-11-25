藍白智庫成形？李鴻源曝初步規劃：不分藍綠白廣納專業人才

前內政部長李鴻源今天出席「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」。（王千豪攝）

藍白兩黨魁19日會面後，雙方同意兩黨智庫對接，國民黨主席鄭麗文鎖定前內政部長李鴻源，盼李能幫忙組成相關團隊。李鴻源今（25）天透露初步計畫，他說，希望是國家的智庫，不同黨派的人都來參加，也希望年輕一輩的專家也可以參加。

李鴻源今天出席「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，並於會前接受媒體訪問。針對藍白智庫對接的相關規劃，李鴻源表示，鄭麗文跟他見過一次面、通過一次電話，具體狀況如何，他並不了解，且國民黨智庫還存在，必須等真正上手後，才有辦法做其他規劃。

李鴻源直言，很現實的是，必須要有資源，還需要各個方面不同人才，他們也鎖定現有智庫裡面的人才，定位應該不只是國民黨智庫，希望是國家的智庫，不同黨派的人都參與，希望年輕一輩的專家也可以參與，但這都是他自己的計畫，還沒正式接手，現在講這個太早。

李鴻源說，對智庫來講沒有藍綠白，也沒有鎖定藍綠白，廣開大門；對他來講，有沒有專業、熱誠、要不要付出才是重點。他也強調，他非常樂意替台灣規劃，這是從來沒有改變的初衷。

