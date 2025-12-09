藍白智庫政策對接 賴香伶曝雙方「高度共識議題」：溝通順暢快速

民眾黨政策會今（9）日與國民黨智庫國政基金會團隊會面，民眾黨政策會執行長賴香伶在臉書表示，首次會雙方有高度共識，必須嚴肅面對台灣環境破壞生態、人口結構失衡，高房價以及經濟發展失衡等問題，雖是不同政黨，但對台灣未來的發展藍圖，仍有許多共同的期待與目標。賴香伶強調，政治可以競爭，但台灣的未來需要一起努力，希望透過兩黨政策對接、互相切磋，以推出讓人民有感的好政策。

「只要是為了台灣好，一起為更好的願景與價值努力！」賴香伶在臉書以「藍白政策對接啟動」為題表示，今天下午與國政基金會團隊會面，討論2026年兩黨要合作推出的政見。她提到，前衛生署長邱淑媞充滿熱情與專業、政策研究基金會研究人員資深優秀，今年因為在關稅議題上已有溝通默契，所以今日會議對接起來順利快速，氣氛融洽和諧，對於議題描述跟診斷相當務實。

賴香伶指出，目標明確且重要的任務，來自於上個月兩黨主席的高峰會的承諾，民眾黨主席黃國昌強調，「當執政黨選擇擺爛時，在野黨有責任撐起這個國家」，從那時候起，政策會就一步一腳印的展開政策諮詢、政見草擬的工作，她也邀請許多領域的專家學者擔任諮詢委員，從財政醫療社福到交通環境等各方面，從地方治理的角度務實的提出政策建議。

