藍白智庫為2026選舉端「牛肉」 財劃法、1.25兆排擠經費很有感

藍白智庫要為2026選舉端「牛肉」，民眾黨指出，行政院長卓榮泰為1.25兆國防特別預算「存錢」，不執行財劃法、軍人和退休警消加薪，將延燒成明年選舉話題。（圖片來源／國民黨）

國民黨國政基金會與民眾黨政策會已經正式對接，將就各自優先議題列出和建立共識，並會各自推出2026年地方選舉政見，至於前民眾黨主席柯文哲所高舉的「聯合內閣」主張，會列在下一階段再進行討論。

近來涉及明年地方選舉的政策，還有《財劃法》、1.25兆國防特別預算兩大火線話題。

國民黨國政基金會與民眾黨政策會正式對接，將就各自優先議題列出和建立共識，並會各自做為2026年地方選舉政見依據。（圖片來源／賴香伶臉書）

特別是行政院長卓榮泰拒絕執行《財劃法》，引發破壞法治國原則（Rule of Law）的巨大憲政爭議，民眾黨主席黃國昌更反譏卓是「北韓法學派」。

由於《財劃法》涉及各縣市財源分配與自主，以及地方建設和社福等，話題勢將持續延燒，民眾黨政策會執行長賴香伶即強調，這會讓地方「很有感。」

所有的錢流向軍購，一定排擠社福、教育、文化等預算

賴香伶解釋，因為各縣市政府都希望財源穩定（非行政院版以申請制為主），以及自理條件具足，不要讓城市間的差距越來越大，在藍白智庫對接時，雙方也密切關注此議題。

賴香伶稱，如果地方資源不足，如何解決少子化、醫療性補助等各種人民迫切需要問題？尤其，總統賴清德過去任行政院長、綠營地方首長都主張修法，「現在吞不回去了。」

她認為，民進黨因為擔心被2/3縣市的藍營首長拿去做政績，所以就是用政治來決定分配的問題。

民眾黨直批，行政院長卓榮泰拒不執行《財劃法》還如此大言不慚，「這樣的行政院長還不下台 ？」（圖片來源／行政院）

「大家都知道所有的錢未來要往哪裡去，就是往軍購去。」賴香伶點破中央集錢的考量，就是為了支撐1.25兆的國防特別預算，「把錢存好，放在他自己可以決定的政策上。」

而藍白立院黨團要求賴清德進行國情報告，賴香伶稱，就是要對1.25兆元軍購的需求表格、品項清楚確認，向國人報告，來說服大家。

賴清德要說明軍購需求與品項，行政院長還不下台 ？

不過，賴香伶也強調，這一定會排擠社福、教育、文化，甚至是警消薪資，所以才不編列為退休警消加薪的預算，而卓榮泰對拒不執行《財劃法》還如此大言不慚，所以很多人說：「這樣的行政院長還不下台 ？」

藍白黨團要求總統賴清德進行國情報告，對1.25兆國防特別預算的需求表格、軍購品項進行清楚說明。（圖片來源／賴清德臉書）

針對藍白合部分，黃國昌先前表達希望先就政策合作進行對接，賴香伶列出雙方均具高度共識的議題，包括環境破壞生態、能源、人口結構失衡，高房價以及經濟發展失衡等問題。

民眾黨也將在明年選舉時，推出「共同政見」，預計在農曆年前後完成，屆時，藍白的選舉政見，應有相當高的重疊性，但也會有自各優先和擅長的不同議題。

黃國昌並指示政策會，著手擬定全國性共同政見，內容將以台灣民眾黨核心價值為基礎，涵蓋居住正義、銀髮照護、雙語教育、育兒補助等攸關民生的重要政策。

由於藍白陣營各有提名協調小組、選決會，藍營將成立「兩黨協商工作小組」，協調明年選舉提名機制，等於兩黨在提名、政策將採「雙軌制」合作。

民眾黨已徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，立委張啓楷也將被徵召參選嘉義市長，雙方還未進入提名協商的「深水區」。

