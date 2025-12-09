藍白智庫首次會面談2026政見 賴香伶曝4大議題有「高度共識」

距離2026九合一選舉剩不到1年，各界都在關注藍白合的進度。民眾黨政策會執行長賴香伶今（9）日表示，已和國民黨政策研究基金會董事邱淑媞見面，雙方首次會面有高度共識，將針對台灣環境破壞生態議題、人口結構失衡，高房價以及經濟發展失衡等進行合作推出政見。

藍白智庫今日首度會面。（圖／賴香伶臉書）

賴香伶在晚間於臉書發文提到，今天下午與國政基金會團隊會面，討論2026年兩黨要合作推出的政見。邱淑媞前署長充滿熱情與專業，政策研究基金會的研究人員資深優秀，今年因為在關稅議題上已經有過溝通的默契，所以今天的會議對接起來順利快速，氣氛融洽和諧，對於議題的描述跟診斷相當務實。

賴香伶直言，，目標明確且重要的任務，來自於上個月兩黨主席的高峰會的承諾，民眾黨主席黃國昌強調，「當執政黨選擇擺爛時，在野黨有責任撐起這個國家」，從那時候起，政策會就一步一腳印的展開政策諮詢、政見草擬的工作，她也邀請許多領域的專家學者擔任諮詢委員，從財政醫療社福到交通環境等各方面，從地方治理的角度務實的提出政策建議。

民眾黨政策會執行黨賴香伶透露雙方有多項議題達成高度共識。（圖／賴香伶臉書）

賴香伶透露，今日的首次會面，雙方有高度共識必須嚴肅面對台灣環境破壞生態議題、人口結構失衡，高房價以及經濟發展失衡等問題，雖然我們是不同政黨，但在對台灣未來的發展藍圖上，看到許多共同的期待與目標。

最後賴香伶強調，政治可以競爭，但台灣未來的方向需要一起努力。希望透過兩黨政策對接、互相切磋可以推出讓人民有感的好政策。只要是為了台灣好，我們一起為更好的願景與價值努力！

