藍白最強人選3月出爐？綠委掃街蘆洲：全力以赴、做好自己

民進黨新北市長參選人蘇巧慧4日上午到蘆洲市場掃街。（張鎧乙攝）

面對國民黨新北市黨部主委拋出「藍白最強人選3月定案」說法，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（4）日上午在蘆洲市場掃街時回應表示，每個人都有各自的節奏，她的策略很簡單，就是全力以赴，專心爭取服務新北400萬市民的機會。

蘇巧慧今天上午前往蘆洲展開基層行程，先後參拜蘆洲保和宮、湧蓮寺，並在蘆洲市場掃街拜票，沿途與攤商、民眾互動熱絡。對於國民黨新北市黨部主委黃志雄日前表示，預計3月藍白整合後的最強人選就會出爐，是否意味未來3個月將提前布局，蘇巧慧未正面回擊，僅強調自己做事的態度就是用盡全力。

她指出，爭取新北市長、服務全市市民是非常重要的事情，「我絕對是用盡我的全力，這就是我的策略。」蘇巧慧也特別點名多位在地議員，肯定團隊戰力，直言無論是李倩萍、彭佳芸、邱婷蔚、李余典或陳啟能議員，每一位都非常努力，平時表現都有目共睹，也能在市場掃街時感受到民眾的認同。

針對民眾黨主席黃國昌日前接受專訪時表示，若藍白整合民調落敗，他也不會擔任副手，而民進黨議員卓冠廷則質疑黃國昌並未勤跑新北行程，蘇巧慧回應，對其他人的想法與做法不便評論。

她強調，團隊的態度始終如一，就是「做好自己可以決定、可以控制的事情」，把該做的事做到最好，其餘的交由選民檢驗。

