藍白會不會分手？柯文哲：世界上什麼事都有 藍營朋友每個都很玻璃心

民眾黨前主席柯文哲今（29）日被問到黨內兩個太陽的議題時表示，兩個太陽可以合作，常常說藍白合，其實也可用另一種概念「藍白分」，分工合作，每個人都做最擅長、最喜歡的事。媒體追問，藍白分是否可能變成分手？柯文哲說，「世界上什麼事都有啊」，他感覺「這個藍營的朋友們，每個都很玻璃心啦，那綠營的每個見獵心喜」。

柯文哲昨天正式接任新黨職「國家治理學院院長」工作，今早出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前受訪時，媒體關心民眾黨是否又現兩個太陽問題。

柯文哲說，為什麼會認為這是兩個太陽的問題？兩個太陽可以合作啊，每個人都做他擅長的、喜歡的事情嘛。老實講，他自己每次看法律條文，他就想打瞌睡，他連自己的卷宗都懶得看，可是黃國昌就對那個很有興趣，所以就這樣分工合作，所以他就說立法院就給黃國昌去處理，他以後專門到南部去辦那個訓練班，至少要到南部去發展。

黃國昌說，我們常說什麼合、藍白合，另外一種概念變成藍白分。為什麼叫分？分工合作，看每個人都做他最擅長、最喜歡的事情，這樣就好了，所以這個概念可以應用在他跟黃國昌的合作關係上面，每個人都做他喜歡的、擅長的，這樣就好了。

媒體追問，藍白分，有可能從分工合作之後變成分手？柯文哲回說，世界上什麼事都有啊。柯文哲說，他感覺藍營的朋友們每個都很玻璃心啦，那綠營的每個見獵心喜，那為什麼有藍白合？這不是賴清德造成的嗎？了不起賴清德加柯建銘，不然怎麼會有藍白合？所以他還是那句話，台灣的一切、目前的困境，賴清德要負最大責任，「怎麼會有藍白合？還不是你造成的？」他們就把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後就，兩個就只好合作不然怎麼辦？



