民眾黨創黨主席柯文哲回歸黨中央！最新黨內人事命令，接掌國家治理學院長，被外界解讀重新接掌黨權、下指導棋，近期他更在國會動作頻頻、接觸綠營，今天柯文哲出席智庫活動，媒體追問藍白合議題，有沒有可能變藍白分手，沒想到他回應，世界上什麼事都有！但國民黨的朋友們每個都很玻璃心。

柯文哲出席智庫活動，號召青年投入公共事務，而他也有新身分，黨內週三頒布新人事命令，他回鍋擔任國家治理學院長，也就是"黨校"校長，專門領軍開辦"國政班"及"候選人訓練課程"，布局選戰，黃國昌國會畢業後，則在他之下任政策會主委，名嘴分析這是實質掌握黨中央、民眾黨重回柯文哲手上。

民眾黨創黨主席柯文哲：「從一個怎麼招募黨員，怎麼訓練黨員，然後怎麼訓練成為公職，這是我很想做的事情，所以黃國昌在跟我講的時候，我說這不錯，那我可以去接就這樣，這個故事就這麼簡單，不要想太多。」



柯文哲要大家別想太多，但看看今年民眾黨春聯，落款卻是雙主席，只怕是要化解柯昌比人氣的窘境。

藍白會不會分手？柯文哲：世界上什麼事都有

柯文哲今出席第五屆眾智成城博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會。（圖／民視新聞）

民眾黨創黨主席柯文哲：「我是怕比較誰的拿得多，誰拿得少，兩個太陽可以合作，所以每個人都做他擅長的喜歡的事情，立法院就給你去處理，我以後專門到南部去辦訓練班。」





更尷尬的是藍白合路線問題，因為柯文哲一回歸，就拜會綠營黨團，被解讀遊走藍綠間，要撕掉黃國昌時期"小藍"標籤。

民眾黨創黨主席柯文哲：「有時候我們都說什麼合，藍白合，另外一個更重要的概念，可以變成藍白分，為什麼叫分，分工合作，（有可能從分工合作變成分手嗎），我跟你講世界上什麼事都有，但是這樣在現階段，我感覺藍營的朋友們，每個都很玻璃心，綠營的每個都見獵心喜，藍白合還不是你造成的，你就把民眾黨跟國民黨綁在一起，打到最後，兩個就需要合做啊，能怎麼辦？」

民眾黨創黨主席柯文哲一回歸動作頻頻，被解讀遊走藍綠之間。（圖／民視新聞）





立委（民）張雅琳：「黃國昌基本上是跟國民黨的傅崐萁站在一起，就是傅崐萁的小弟，這個其實對於他們自己的路線上面，可能會完全的被侵蝕，所以我想接下來到底柯主席，要如何發揮自己的影響力，我想這個真的是國民黨，要傷透腦筋的一件事情。」





綠營隔岸觀火，柯文哲地方叫板藍、法案招手綠，過去兩面手法玩不膩，九合一大選這一局，恐怕國民黨先焦慮，合作說離就離。





