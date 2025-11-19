藍白會今登場 律師預見「3大陰謀」互捧、攻綠、奪權劇本

即時中心／林韋慈報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌於今（19）日下午會面，外界聚焦「藍白合」進展。律師黃帝穎今晨在臉書分析，兩人這次會面可能圍繞三大主軸：以互相吹捧化解各自黨內危機、透過大力攻擊民進黨與賴清德鞏固基本盤，以及以「聯合政府」為名包裝實質奪權的政治角力。







黃帝穎指出，鄭麗文從自稱中國人、祭拜共諜吳石，到表態願意會習近平，展現明顯的急統路線，使藍營縣市長與候選人多保持距離，如趙少康所言，鄭有「令不出黨中央」危機。黃國昌則因政治跟監案遭黨內小草不信任，也承受內部壓力。因此，兩人在會中彼此拉抬、互相吹捧以消弭黨內質疑，幾乎是可以預見的場面。



他進一步指出，為了鞏固藍白各自的基本支持者，鄭與黃勢必會加大力度批評賴清德與民進黨。黃帝穎直言：「這恐怕是他們早已排演好的劇本，用來誆騙支持者。」



至於藍白喊出的「聯合政府」，黃帝穎批評在現行憲法與慣例下毫無根據，甚至牴觸大法官釋字第613號所揭示的「責任政治原則」。他認為，鄭麗文與黃國昌仍可能以「聯合政府」作為外衣，掩飾實際上爭奪權力的政治本質。

