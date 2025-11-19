藍白會前先拜會北市黨團 鄭麗文：對北市選情放心、仍不敢大意

國民黨主席鄭麗文今天中午拜會國民黨台北市議會黨團。 圖：周煊惠／攝

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）下午將舉行「以行動顧台灣．主席高峰會談」，鄭中午時先赴台北市議會國民黨團拜會，鄭麗文表示，全台灣選區中，北市算是他比較放心的，但也不會因此大意，會盡力給予台北市長蔣萬安、議長戴錫欽及藍營北市議員最大的支援；戴錫欽則說，在「藍白合」基礎下，輔選過程絕對不會掉以輕心，一定確保國民黨團能夠單獨過半、確保在台北市議會黨團的優勢。

鄭麗文中午在國民黨秘書長李乾龍等人陪同下，出席台北市議會黨團大會。

鄭麗文致詞指出，非常開心能來黨團跟大家拜會，因下午安排第一次正式的「藍白會」，所以把中常會時間提前一個小時，本來下午 2 點提前，也壓縮了跟各位見面的時間。明年是大選年，國民黨團過去這三年表現非常傑出、優異，當然也成為台北市長蔣萬安市府最堅實的團隊，不僅善盡議員職責監督市政，同時也展現非常強的戰力，首先佩服大家、感謝大家，也希望優秀的黨團在明年能繼續，也希望在選舉現任的所有議員同志們，都能順利高票當選連任。

鄭麗文提到，第二、要非常感謝議長戴錫欽，笑稱「真的很辛苦！」不只扮演好非常稱職的議長角色，且在國民黨最辛苦、最風雨飄搖時，接下黨部主委重責大任，台北市黨部在過去這段時間，被民進黨透過司法的打壓、政治迫害，使得台北市黨部大家關心支持的前主委黃呂錦茹也蒙受不白之冤、司法的各種箝制，還有黨部黨工。

鄭麗文說，在這最艱困的時刻，感謝戴錫欽扛起最艱難的重責大任，還願意在她當選後，繼續接這位子，「這值得好幾輪的掌聲！」由衷地感佩、感謝，在黨最辛苦的時刻，戴錫欽願承擔重任，也希望所有議員同志也能成為在國民黨作戰時的最堅實團隊，因在基層最了解民意，第一線接住所有的溫度，你們最知道、最清楚，明年這場仗，台北市必須延續過去輝煌的戰績，甚至希望能有所成長，讓蔣萬安所領導的市府團隊，能夠不只順利連任，在選票上更上一層樓，當然，議會團隊也能順利繼續連任、議長也能順利地連任，必須的、必須的。

鄭麗文直言，其實說起來，全台灣的選區，台北市算是她比較放心的，可是絕對不會因此而大意，也會給予市長、議長還有各位議員同仁在選舉過程中，所有可能最大的支援，她一定全力做大家最堅強的後盾，我們一起努力，打贏勝仗。

戴錫欽致詞則提到，鄭麗文很客氣，坦白講，作為黨員，在黨有需要時勇於承擔，是基本責任也是義務，不管從代理主委到現在正式接任主委，其實他最大的底氣來自於在場所有台北市議會優秀的黨員們，並大讚每個藍議員都能言善道、戰力非常強，且十分地接地氣，他敢講是各縣市黨團面戰鬥力最強的。也因為如此，蔣萬安在大家支持下，可拿出非常好的執政成績，也感謝鄭麗文提到對明年選舉審慎樂觀，在藍白合作的基礎下，各位放心，在輔選的過程中，絕不會掉以輕心，一定確保國民黨團能單獨過半、確保在台北市議會黨團的優勢。

戴錫欽強調，不管民眾黨的提名策略是什麼，包括現任的議員及有幾個選區可能有新增名額的部分，或者是有幾位議員高升到立法院的部分，都會審慎評估自己的實力，來做最確實的提名。

戴錫欽也說，過去黃呂錦茹帶領台北市黨部的期間，出錢出力，對國民黨可說無怨無悔，相信大家都看在眼裡，也非常感謝她，而他的募款能力，可能沒有黃呂錦茹那麼強，所以這部分，他當然會竭盡所能做好該做的事，但也希望黨中央能挹注的部分，不管是鄭麗文或李乾龍能多幫忙。因為國民黨的議員值得最好的輔選，他們是國民黨最好的門面，也是在首都執政最佳的保證，這部分大家會攜手同心，在鄭麗文領導下，一起贏得明年的大選。隨後，鄭麗文與國民黨團議員進入閉門會談。

