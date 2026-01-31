藍白會期最後日強過爭議法案 綠怒轟：國會史上最黑暗一天

政治中心／台北報導

立法院會期昨天（30）落幕，藍白仍以人數優勢，強闖爭議法案，包含不當黨產條例修法、衛星廣播電視法修正案，以及立委助理費修法，全都三讀通過，民進黨團怒轟，這不僅是用立法權凌駕司法獨立審判，更讓改革成果大倒退，無疑是國會史上最黑暗的一天，更是藍白在農曆年前送給台灣人民最丟臉的大禮。

立院民進黨團（1.30）：「救國團救黨產，婦聯會護權貴，不公不義黨產復辟。」

會期最後一天，立法院趕著清倉法案。

立法院長韓國瑜（01.30）：「立法院組織法第32條，第33條及第35條條文，修正通過。」

晚上八點五十五分，立法院長韓國瑜敲下議事槌，藍白立委再次挾帶人數優勢，強闖爭議法案。除了立委助理費修法；不當黨產條例修法，被質疑替救國團解套，衛星廣播電視法修正，全都三讀通過。

民進黨第一時間發臉書怒轟，沒有最差，只有更差！細數三大爭議法案傷害。王義川晚上在議場還狂酸，國民黨被民眾黨擺一道。

立委（民）王義川（01.30）：「民眾黨跟國民黨說，這條不是什麼助理（薪水），這條是立法委員的待遇，待遇說得簡單的叫做薪水，立法委員要自肥調薪水，民眾黨用弄這條，弄到以後害你們被關。」

立委（民）蘇巧慧：「審查的都不是福國利民的法案，而是讓國民黨自己自肥的法案，實在是有愧人民的託付。」

不只批評黃國昌把「公費助理補助」全刪了，針對中天能否復台，NCC也發聲明強調不能溯及既往不適用。

民眾黨主席黃國昌：「當初的行政處分如果是錯誤的，這個時候到底要給電視臺，什麼樣子的救濟手段，最後是不是可以適用新的廣播電視法，還是要看最後行政訴訟的結果。」

立委（民）吳沛憶：「藍白一直要中天可以再復辟，這些通通都是私相授受的惡法，我相信民眾是真的看不下去。」

政治評論員吳靜怡也痛批黃國昌，立法院最後一夜，民主被清倉，國家安全被擱置，權貴被解套！藍白被狂轟聯手創下憲政惡例？全民都在看！

